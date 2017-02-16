Ставки на матч Кайсериспор – Бурсаспор, прогноз на футбол от 17.02.17

Эксперты нашего ресурса стараются выбирать наиболее интересные футбольные матчи для прогнозирования. В современном футболе такие матчи проводятся не только среди топ-чемпионатов, в которых выступают футбольные клубы, которые могут позволить себе приглашать звездных футболистов. Современный футбол достиг таких высот, что даже в низших лигах сейчас выступают команды, футболисты которых показывают очень приличный уровень игру. Современный футбол помолодел, и сейчас молодые футболисты стараются рано показать себя, чтобы их заметили в топ-клубах. Еще свежи примеры команд, которые недавно выступали в низших лигах или боролись за выживание в первом дивизионе, а сейчас не просто составляют конкуренцию грандам европейского футбола, но и уверенно возглавляют турнирные таблицы своих чемпионатов. Команда Кайсериспор и команда Бурсаспор имеют богатую историю, однако сейчас командам становится все сложнее набирать очки в чемпионате. Во многом этому препятствует тяжелый график и отсутствие достойных футболистов резерва, которые бы показывали ту же игру, что и звездные футболисты основы. Эксперты не зря говорят о том, что невозможно на протяжении нескольких лет выступать одним и тем же составом, так как игроки начинают уставать, их косят травмы, да и вообще, футболистам довольно сложно мотивировать себя на достижение новых побед, когда на полках полно трофеев. Но, к противостоянию команды Кайсериспор и команды Бурсаспор эти высказывания не имеют отношения. Данные футбольные клубы готовы всегда противостоять друг другу на высоком уровне, так как являются непримиримыми соперниками. Поэтому качественный и зрелищный футбол в этом матче гарантирован.

Мы неоднократно говорили о том, что современный футбол отказывается от защитной тактики. Команды начинают действовать все более раскованнее, стараясь больше атаковать ворота друг друга, чем сдерживать атаки соперников. В противостоянии команды Кайсериспор и команды Бурсаспор, которые являются лидерами чемпионата по количеству забитых голов, мы предполагаем открытую игру с большим количеством голевых моментов. В атаке команд принимают участие не только нападающие, но и футболисты средней линии, поэтому матч сегодня ожидается динамичным. Оба клуба вполне комфортно чувствуют себя в турнирной таблице, и не о каком принципиальном противостоянии речь не идет. Поэтому, сегодня команды вполне сыграть в свое удовольствие, продемонстрировав свои лучшие качества, главным из которых является атака. Хозяева поля будут действовать в полном составе, а вот у гостей не будет нескольких ключевых игроков оборонительного плана. Исходя из этого, мы полагаем, что это еще больше усилит давление на ворота обеих команд, которые порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Эксперты нашего портала сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, более подробно с ними ознакомиться можно ниже. Всем результативного футбола и удачных ставок!

Наши эксперты не согласны с букмекерами, которые дают практически равные коэффициенты на победу команды Кайсериспор и команды Бурсаспор в очном противостоянии. Мы полагаем, что коэффициент на победу хозяев поля существенно завышен, так как команда, в которой играют звезды современного футбола, не может сравниться с клубом, который только благодаря победам над слабыми соперниками, смог попасть в число сильнейших клубов чемпионата. Дело здесь даже не в поддержку родных трибун и не в факторе выездных матчей для гостей. Просто команда Кайсериспор играет в комбинационный футбол, у хозяев поля очень тяжело отобрать мяч, а именно владение мячом и игровое пространство необходимо гостям для того чтобы строить свои атаки. Если этого нет, то футболисты команды Бурсаспор теряются, и не знают, что делать. Если команда Кайсериспор будет навязывать свою игру, а она это делать будет, то здесь победа хозяев поля может достичь преимущества в несколько мячей. Поэтому, мы однозначно советуем всем бетторам делать ставки на победу команды Кайсериспор. Причем, те бетторы, которые любят рисковать, могут сделать ставку на то, что хозяева поля победят с преимуществом в два мяча. Индивидуальный тотал команды Кайсериспор в этой игре выглядит тоже хорошей ставкой. Постоянно владея мячом, и угрожая воротам соперника, команда Кайсериспор вряд ли успокоиться, единожды забив в ворота соперника. Так что, свой тотал голов хозяева должны пробивать.

Победа достанется Кайсериспор — 2, ничья по окончанию матча — 3.4, победа достанется Бурсаспор — 3.87.

Команда Кайсериспор и команда Бурсаспор в нынешнем сезоне показывают хороший уровень игры. Между собой эти соперники уже встречались неоднократно, однако однозначно сказать о том, кто ведет в многолетнем противостоянии нельзя. Отметим, что перед стартом сезона со стороны одной и другой команды было много высказываний о том, что клубы обязательно соберут все трофеи турниров и чемпионатов, в которых принимают участие. Учитывая специфику современного футбола, где на первом плане стоит техника и атака, а не оборона и фолы, наши эксперты сильно сомневаются в том, что эти высказывания будут иметь продолжение. Возможно, что в одном турнире командам и улыбнется удача, однако лидировать во всех у них не получится, так как для этого придется слишком много затратить ресурсов, в том числе и требовать от своих футболистов невозможного. Мы думаем, что команды вполне могут сосредоточиться на чемпионате, хотя, если лидеры будут находиться в прекрасной форме, то они вполне могут замахнуться и на большее. Но, сейчас все взгляды прикованы к будущему противостоянию этих клубов, так что, будем наслаждаться игрой.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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