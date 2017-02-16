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170
|Айлендерс
|17.02 03:00 по МСК.
|Рейнджерс
В матче с Оттавой Айлендерс нанесли 33 броска по воротам соперника, но не забросили ни одной шайбы.
|Эдмонтон
|17.02 05:00 по МСК.
|Филадельфия
Эдмонтон в этом сезоне играет надежно. Команда активно играет и в атаке и обороне. Именно такая тактика приводит к успеху.
|Брауншвейг
|17.02 20:30 по МСК.
|Эрцгебирге Ауэ
Один из лидеров Второй Бундеслиги не может выиграть четыре тура подряд. Какой результат принесет следующий поединок?
|Латина
|17.02 22:30 по МСК.
|Новара
Есть отличный вариант ставки в итальянской Серии В. Прогноз готов, все факты изложены
|Бастия
|17.02 22:45 по МСК.
|Монако
Сумеет ли Монако сохранить отрыв от ПСЖ после сложного выезда на Корсику?
|Зульте Варегем
|18.02 22:30 по МСК.
|Ст. Труйден
Чемпионат Бельгии. Для Зюлте-Варегем наступает момент истины: сумеет команда пробиться в чемпионский плей-офф, или нет?
|Эмполи
|18.02 22:45 по МСК.
|Лацио
Лацио старается не выпасть из борьбы за тройку призеров Чемпионата Италии, однако команда опустилась уже на 6 место. Смогут ли римляне исправить положение и взломать насыщенную оборону Эмполи?
Две известные футбольные команды в ближайшее время проведут очный матч. Команда Хайденхайм и команда Штутгарт, которые встретятся между собой в рамках футбольного чемпионата, пока ведут борьбу за место среди лучших клубов по итогам сезона. В составе обеих команд достаточно классных футболистов, которые показывают хорошие командные взаимодействия. Помимо этого, необходимо упомянуть об индивидуальном мастерстве отдельных игроков, которые не боятся брать на себя игру в ответственные моменты матча. Все это прекрасно отражается на результатах команд, поэтому наши эксперты полагают, что игра будет очень интересной и напряженной. Оба футбольных клуба будут играть между собой не в первый раз, обычно, матчи этих соперников полны красивого комбинационного футбола, команды не засиживаются в обороне, стараясь чаще атаковать, и угрожать воротам друг друга. Такой футбол, безусловно, нравится болельщикам, так что, на трибунах сегодня ожидается аншлаг, да и у экранов телевизоров болельщиков будет не меньше. Исходя из этого, наши эксперты предложили интересные прогнозы на матч команды Хайденхайм и команды Штутгарт, надеемся, что они позволят сделать игру еще более интересной для просмотра, а также позволят выиграть деньги на ставках.
Игра, в которой команда Хайденхайм и команда Штутгарт будут противостоять друг другу, обещает быть очень интересной. Обе команды показывают хорошие результаты в чемпионате, что позволяет им претендовать на высокое место в турнирной таблице. Сейчас команда Хайденхайм и команда Штутгарт сыграют несколько последних матчей перед каникулами, поэтому командам важно набрать максимум очков, чтобы после перерыва продолжить решать свои задачи в чемпионате. Ожидается, что обе команды будут играть сильнейшими составами. Это означает, что болельщики с первых минут матча будут наблюдать за атакующей игрой в исполнении двух команд. Напомним, что в нынешнем сезоне оба клуба играют в острый атакующий футбол, много атакуют и много забивают. Если от этого отталкиваться, то сегодняшний матч тоже должен принести много голов. Напомним, что лидеры обеих команд ведут борьбу в гонке лучших бомбардиров, поэтому они точно захотят отметиться забитыми мячами в этой игре. Наши эксперты полагают, что тренеры не должны выбирать защитную тактику на этот матч, так как в их распоряжении достаточно футболистов, чтобы можно было сыграть в атакующий футбол. Тем более, что сейчас важно набрать как можно больше очков. Мы думаем, что болельщики поддержат футболистов, чтобы они показали лучший футбол.
Команда Хайденхайм и команда Штутгарт, которые сыграют между собой в ближайшем матче, являются одними из лидеров чемпионата. Оба клуба сейчас находятся в прекрасной форме, о чем свидетельствуют результаты последних игр чемпионата. Кроме этого, в составах команд нет существенных потерь перед этим матчем. Так что, болельщики могут справедливо ожидать интересный футбол в исполнении обеих команд. Наши эксперты полагают, что фаворитом игры являются хозяева поля. Команда набрала хороший ход, одержав несколько побед подряд, причем, клуб в родных стенах крайне мало пропускает от своих соперников, а этот факторов в игре может иметь ключевое значение. Да и вообще, команда Хайденхайм выглядит более симпатично в последних матчах по сравнению со своими соперниками, которым победы даются с трудом. Гости поднялись на высокое место в турнирной таблице благодаря необычайному везению. То судьи поставят пенальти в ворота соперников команды Штутгарт, то удалят игрока, то добавят более пяти минут. В общем, на таких вот мелких погрешностях арбитров и строится успех команды Штутгарт. Все более-менее серьезные матчи клуб в этом сезоне провалил. Так что, фаворитом наших экспертов здесь является команда Хайденхайм, и за такой коэффициент победу этого клуба однозначно стоит играть. Общий тотал забитых голов в игре мы видим на меньше. У хозяев поля слишком насыщенная оборона, чтобы ее можно было взять с наскока, да и сами хозяева поля не тот клуб, который готов бежать вперед все 90-то минут матча. А вот нарушений правил и желтых карточек в игре ожидается много, так как команды не самые корректные, да и между собой играют грубо.
Ничейный счет в матче — 3.5, победа достанется Хайденхайм — 1.85, победа достанется Штутгарт — 4.4.
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