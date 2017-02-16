Гранада — Бетис смотреть онлайн (17.02.17) прямую трансляцию матча

Футбольные клубы Гранада и Бетис играли между собой еще совсем недавно, менее месяца назад. Тогда со счетом 3-1 выиграл ФК Бетис, так что в этом поединке, который пройдет 17 февраля, хозяева приложат максимум усилий, чтобы взять реванш. Начало поединка в 22:45 по МСК и поклонникам футбола лучше не пропускать его, ведь на поле все девяносто минут будет накал страстей.

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Гранада пытается в этом сезоне вести борьбу за чемпионский титул, ведь команда на третьем месте, а до лидера только четыре очка, так что хозяева крайне важно не проигрывать, чтобы не увеличивать расстояние. В домашних матчах болельщики настолько сильно поддерживают футболистов, что даже если они уставшие, то все равно изо всех сил стараются на поле. Текущая форма команды также довольно неплохая, ведь уже восемь матчей, как Гранада не знает поражений, причем в этих поединках было шесть побед и только две ничьи, в которых соперниками были команды со второго и пятого места. Главный тренер в этой игре проведет небольшую ротацию состава, ведь последняя игра была только три дня назад, так что многие футболисты нуждаются в отдыхе и физически не смогут отбегать по полю девяносто минут.

После поражения в прошлом туре, да еще и у себя дома футбольный клуб Бетис потерял лидерство в национальном первенстве и опустился на второе место. Сейчас Бетис хочет снова вернуться на вершину, ведь отставание составляет только одно очко, а у лидера более сложный соперник в данном туре. На выезде футбольный клуб Бетис выступает очень уверенно, ведь было только одно поражение и еще в одном матче гости взяли одно очко. До поражения в прошлом туре гости выдавали серию из шести побед, так что форма команды очень хорошая, а проигрыш можно объяснить расслабленностью в последние минуты, когда команда пропустила неожиданных два мяча. Фланговый защитник и центральный нападающий пропустят эту игру из-за решения тренера.

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