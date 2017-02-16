Ювентус — Палермо смотреть онлайн (17.02.17) прямую трансляцию матча

Поклонники игры миллионов 17-го февраля 2017 года смогут насладиться настоящим футбольным праздником, ведь на поле встретятся такие команды, как Ювентус и Палермо. По московскому времени начало игры в 22:45. Хотя это непримиримые соперники, в последние три года командам не суждено было сойтись в очных противостояниях. Если же взять всю статистику личных встреч, то больше побед имеет футбольный клуб Ювентус.

Смотреть онлайн матч Ювентус — Палермо можно будет на канале Спорт 1, а также ссылки на качественную трансляцию игры можно будет найти на нашем сайте. Ожидать появления ссылок следует за несколько часов до начала матча.

Ювентус пытается в этом сезоне вести борьбу за чемпионский титул, ведь команда на третьем месте, а до лидера только четыре очка, так что хозяева крайне важно не проигрывать, чтобы не увеличивать расстояние. В домашних матчах болельщики настолько сильно поддерживают футболистов, что даже если они уставшие, то все равно изо всех сил стараются на поле. Текущая форма команды также довольно неплохая, ведь уже восемь матчей, как Ювентус не знает поражений, причем в этих поединках было шесть побед и только две ничьи, в которых соперниками были команды со второго и пятого места. Главный тренер в этой игре проведет небольшую ротацию состава, ведь последняя игра была только три дня назад, так что многие футболисты нуждаются в отдыхе и физически не смогут отбегать по полю девяносто минут.

В этом сезоне футбольный клуб Палермо на выезде выступает просто бездарно, ведь абсолютно все гостевые поединки были проиграны. В гостях футболисты клуба Палермо не сумели взять даже одного очка, так что не удивительно, что сейчас команда находится в зоне вылета. Аутсайдеру не хватает трех очков, чтобы покинуть зону вылета, но с такими результатами гости могут так и не удержаться в высшем дивизионе. В последних пяти матчах футбольный клуб Палермо проиграл сразу три матча, а в остальных двух были ничья и победа, причем над командой с последнего места. На поле хватает проблемных позиций, так что главному тренеру приходится постоянно менять схему игры в зависимости от ситуации на поле. Из-за полученного на тренировке растяжения либеро не сможет принять участия в игре.

Ссылки для перехода на трансляцию в режиме реального времени футбольной встречи Ювентус — Палермо появятся здесь за некоторое время до старта игры.



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