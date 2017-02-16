Бастия — Монако смотреть онлайн трансляцию 17.02.17

17-го февраля 2017 года однозначно войдет в историю футбола, ведь в этот день состоит такой знаменательный матч, как Бастия — Монако. А увидеть его можно в 22:45 по московскому времени. Команды сейчас в великолепной форме и сильно мотивированы, так что ожидается игра высочайшего класса. В последнем матче этих команд была ничья 2-2, но сейчас футболисты будут бороться только за победу.

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Еще в позапрошлом сезоне футбольный клуб Бастия боролся за чемпионский титул, но с тех пор в команде прошли очень большие перемены и сейчас хозяева ничем не лучше обычного середняка. Руководство продало мало не половину основного состава, так и не выделив деньги на достойную замену. Главному тренеру пришлось выпускать на поле резервистов и представителей молодежной академии, так что выше восьмой строчки турнирной таблицы Бастия не поднимается. На своем поле команда хоть и редко проигрывает, но довольно часто играет вничью. На выезде результаты гораздо хуже, так что болельщики уже и не мечтают о еврокубках. У хозяев из-за травм данный матч пропускают сразу три ключевых игрока – это капитан команды центральный защитник, а также два фланговых полузащитника.

В этом сезоне футбольный клуб Монако на выезде выступает просто бездарно, ведь абсолютно все гостевые поединки были проиграны. В гостях футболисты клуба Монако не сумели взять даже одного очка, так что не удивительно, что сейчас команда находится в зоне вылета. Аутсайдеру не хватает трех очков, чтобы покинуть зону вылета, но с такими результатами гости могут так и не удержаться в высшем дивизионе. В последних пяти матчах футбольный клуб Монако проиграл сразу три матча, а в остальных двух были ничья и победа, причем над командой с последнего места. На поле хватает проблемных позиций, так что главному тренеру приходится постоянно менять схему игры в зависимости от ситуации на поле. Из-за полученного на тренировке растяжения либеро не сможет принять участия в игре.

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