НХЛ. Прогноз на матч Коламбус — Питтсбург 18.02.17

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170
|Айлендерс
|17.02 03:00 по МСК.
|Рейнджерс
В матче с Оттавой Айлендерс нанесли 33 броска по воротам соперника, но не забросили ни одной шайбы.
|Эдмонтон
|17.02 05:00 по МСК.
|Филадельфия
Эдмонтон в этом сезоне играет надежно. Команда активно играет и в атаке и обороне. Именно такая тактика приводит к успеху.
|Брауншвейг
|17.02 20:30 по МСК.
|Эрцгебирге Ауэ
Один из лидеров Второй Бундеслиги не может выиграть четыре тура подряд. Какой результат принесет следующий поединок?
|Латина
|17.02 22:30 по МСК.
|Новара
Есть отличный вариант ставки в итальянской Серии В. Прогноз готов, все факты изложены
|Бастия
|17.02 22:45 по МСК.
|Монако
Сумеет ли Монако сохранить отрыв от ПСЖ после сложного выезда на Корсику?
|Зульте Варегем
|18.02 22:30 по МСК.
|Ст. Труйден
Чемпионат Бельгии. Для Зюлте-Варегем наступает момент истины: сумеет команда пробиться в чемпионский плей-офф, или нет?
|Эмполи
|18.02 22:45 по МСК.
|Лацио
Лацио старается не выпасть из борьбы за тройку призеров Чемпионата Италии, однако команда опустилась уже на 6 место. Смогут ли римляне исправить положение и взломать насыщенную оборону Эмполи?
В чемпионате НХЛ команды за регулярный сезон играют регламентированное количество матчей, на основании которых определяются лучшие клубы, которые будут выступать в плей-офф и бороться за право обладать Кубком Стэнли. Напомним, что чем выше клуб займет место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата, тем слабее соперник ему достанется в первом раунде плей-офф. Это имеет большое значение, так как лучше начинать путь к главному трофею НХЛ матчем со слабым соперником, чем с тем, кто вполне может не только достойно бороться, но и победить. Поэтому, в регулярном сезоне НХЛ, такие команды, как команда Коламбус и команда Питтсбург стараются побеждать в каждом матче. Сегодня эти клубы будут встречаться между собой. Игры этих хоккейных клубов всегда полны непредсказуемости. Благодаря тому, что в составах обеих команд выступают известные хоккеисты, они в любой момент игры могут сыграть нестандартно, обескуражив соперника и забросив шайбу. Это стоит учитывать, так как на тренерском мостике у команд находятся опытные менеджеры, которые имеют богатый практический опыт руководства. К очному противостоянию оба клуба подходят в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты команд в регулярном чемпионате. Наши эксперты предполагают, что игра должна получиться интересной, так как, обычно, матчи с участием команды Коламбус и команды Питтсбург полны непредсказуемости.
Две команды, которые в ближайшее время выйдут на лед в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, известны многим любителям хоккея. Команда Коламбус и команда Питтсбург имеют за плечами богатую историю, причем не только успешных выступлений в заокеанском чемпионате. Между этими командами всегда идет борьба за право быть лучшим клубом НХЛ. Поэтому очные матчи команды Коламбус и команды Питтсбург частенько превращаются в настоящие триллеры, развязка которых держит зрителей в напряжении до самой концовки матча. Турнирное положение нынешнего чемпионата обязывает оба хоккейных клуба играть только на победу, хотя, даже если бы команды уже решили все свои задачи в нынешнем чемпионате, они бы все равно играли с полной самоотдачей, так как победить своих соперников – основная задача для команд такого уровня. По информации, которую нам удалось получить из альтернативных источников, в составе обеих команд не будет серьезных изменений, так как все хоккеисты пребывают в отличной форме и со стартовых минут готовы выйти на лед. Менеджеры тоже подтверждают эту информацию, поэтому наши эксперты постарались построить свои прогнозы на этот матч на том, что команды будут действовать с первых минут игры в сильнейших составах. Помимо этого, мы еще приготовили несколько интересных прогнозов на этот матч, более детальное описание которых, можно найти ниже.
В букмекерских конторах, по мнению экспертов нашего сайта, переоценивают текущую форму хоккеистов команды Коламбус, предлагая их явным фаворитом в матче с командой Питтсбург. Мы думаем, что у гостей в этой игре есть хорошие шансы для того чтобы не только побороться в этом матче, но и одержать победу. Сейчас ситуация в турнирной таблице не лучшим образом складывается для обеих команд. Поэтому и хозяева площадки, и гостям просто необходимо идти вперед в этом матче. Атака – сильное место в игре обеих хоккейных клубов в нынешнем сезоне, поэтому, если игра будет открытой, то команда Питтсбург вполне способна перебросать своих оппонентов. А букмекеры предлагают на победу команды Питтсбург весьма высокий коэффициент, следовательно, при равных шансах команд на успех в этом матче, мимо такого предложения пройти довольно тяжело. Поэтому мы и предлагаем в этом матче делать ставки на победу команды Питтсбург. Мы уже упоминали, что сейчас обе команды играют в атакующий хоккей. Из этого следует, что победитель будет определяться количеством заброшенных шайб, следовательно, общий тотал шайб в этом матче, скорее всего, команды перебью, так как потерь в передней линии не предвидится ни у одного из соперников. Еще можно попробовать сыграть индивидуальный тотал каждого клуба на больше, так как много бросать по воротам соперника будут хоккеисты одной и другой команды.
В игре победит Коламбус — 2, нет победителей — 3.4, в игре победит Питтсбург — 3.87.
Матчи НХЛ отличаются непредсказуемостью. За ледовыми баталиями этого чемпионата очень интересно наблюдать, так как там выступают настоящие профессионалы, которые могут в любой момент не просто развернуть матч на 180 градусов, а сделать это в минимальный промежуток времени. Здесь в каждом периоде идет не просто борьба, а настоящая битва, так как поражение – единственное, чего нельзя допустить в матче. Сейчас команда Коламбус и команда Питтсбург, которые примут участие в данном матче, занимают высокие места в турнирной таблице и имеют отличные шансы на то, чтобы за счет победы в этой игре подняться на ступеньку выше в турнирной таблице. По словам менеджеров клубов, игра чрезвычайно важна для их подопечных, поэтому хоккеисты приложат максимум усилий для победы. Следовательно, болельщикам в этом матче уготован отличный хоккей, который еще можно сделать и прибыльным, сделав ставки по прогнозам наших экспертов. Всем хорошего хоккея и удачных ставок!
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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