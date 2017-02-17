Прогноз на матч Гранада — Бетис 17.02.17

В футболе бывает все. Ежегодно это высказывание находит свое подтверждение в различных чемпионатах и лигах. Современный футбол помолодел. Сейчас все больше футболистов заявляет о себе в юном возрасте. Серьезно взлетели суммы трансферов, так как топ-клубы стараются приобретать молодых футболистов на перспективу, в надежде, что огромные деньги, выложенные за футболисты, смогут привязать его к команде, сделать настоящей звездой, которая будет на протяжении многих сезонов вести за собой клуб к победам в чемпионате и других турнирах. В современном футболе есть множество прецедентов. В составах команды Гранада и команды Бетис, которые скоро выйдут на футбольное поле, тоже достаточно молодых футболистов. Однако бюджеты команд не позволяют приглашать дорогостоящих футболистов. Клубы стараются брать игроков, которым просто нравится играть в футбол, ведь никакие деньги не заставят футболиста действовать на футбольном поле на пределе своих возможностей, если он сам этого не хочет. Обе команды пока показывают отличные результаты в чемпионате, они вполне могут побороться за высокие места, тем более, что имеют широкие скамейки запасных, что дает им возможность участвовать в нескольких турнирах одновременно. Глядя на эти команды, можно сказать, что тренеры строят игру клубов на перспективу, заручаясь поддержкой молодых футболистов, из которых в будущем вырастут крепкие игроки, которые будут поражать болельщиков своей техникой и мастерством. Да и почему в будущем, они это делают уже сейчас.

Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Гранада и команда Бетис, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Гранада в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Гранада на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.

Еще несколько лет назад нельзя было себе представить, что команда Гранада и команда Бетис будут бороться за высокие места в чемпионате. Однако сегодня это уже больше, чем реальность, оба клуба занимают места в первой половине турнирной таблице, и в очном противостоянии попробуют продвинуться еще на несколько строчек вверх. Наши эксперты и букмекеры полагают, что больше шансов на победу в этом матче имеют футболисты команды Гранада. Хозяева поля отлично выступают в этом чемпионате, а львиная доля побед клуба приходится на домашние матчи. В родных стенах, при поддержке своих болельщиков, команда Гранада играет просо великолепно, легко расправляясь даже с самыми свирепыми, на первый взгляд, соперниками. Команда Бетис тоже неплохо выступает в нынешнем сезоне, однако выездные матчи – не самая сильная сторона клуба. Тем более, что из стана команд звучат неутешительные вести о том, что несколько футболистов пропустят игру в связи с травмами. В общем, мы думаем, что у команды Гранада не возникнет проблем со своими соперниками, и клубу легко удастся победить. Поэтому советуем делать ставки на победу команды Гранада. Оба клуба играют в атакующий футбол. Они много забивают в ворота своих соперников, при этом сами пропускают немало. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что игра должна получиться результативной, и оба соперника смогут отметиться в воротах друг друга.

В игре выиграет Гранада — 1.9, ничья в игре — 3.6, в игре выиграет Бетис — 4.2.

Эксперты нашего ресурса составляют множество прогнозов на футбольные матчи. В современном футболе практически ежедневно проводятся матчи между известными клубами, которые просто не могут пропустить истинные ценители этого вида спорта. Большое количество известных футболистов, которые собираются на одном стадионе, чтобы продемонстрировать все свое мастерство, естественно, приковывают к себе внимание. Такие матчи – отличная возможность насладиться футболом во всей его красе, прочувствовать атмосферу игры, стать ее участником. Мы делаем прогнозы на такие матчи не для того чтобы втянуть болельщиков в мир азарта, а для того чтобы болельщики не просто наслаждались просмотром интересных футбольных противостояний, но и неплохо на этом зарабатывали, делая ставки в букмекерских конторах. Кроме этого, ставка, сделанная под просмотр футбольного матча, еще больше усиливает эмоции, полученные от просмотра. Так что, всем выигрышных ставок и отличного футбольного вечера!

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: