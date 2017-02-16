Ставки на матч Ювентус – Палермо, прогноз на футбол от 17.02.17

Для футболистов команды Ювентус и команды Палермо, которые проведут очный матч, игра будет иметь принципиальный характер. Дело в том, что обе команды ведут борьбу в чемпионате, поэтому сейчас, когда уже практически половина сезона осталась позади, очень важно сконцентрировать свои силы на каждом матче, так как это позволит стабильно набирать очки. В составах обеих команд нет выдающихся футболистов, успех в чемпионате достигается кропотливым трудом всей команды. Обе команды не первый раз будут играть между собой. За долгое время существования футбольных клубов, история неоднократно сводила эти коллективы к очных противостояниях. Наши эксперты постарались проанализировать предстоящий матч, чтобы предложить интересные ставки и прогнозы. Обычно, матчи с участие команды Ювентус и команды Палермо проходят довольно весело. Команды играют в быстром темпе, старясь постоянно угрожать воротам соперника. Мы полагаем, что чего-то подобного стоит ждать и в сегодняшнем противостоянии, так как вряд ли наставники будут менять стиль игры клубов перед ответственным матчем. Так что, сегодня болельщики смогут сполна насладиться игрой команд, а также станут свидетелями большого количества забитых мячей. Надеемся, что команды не подведут. Более точный прогноз на этот матч можно найти ниже, всем удачных ставок и зрелищного футбола!

Мы неоднократно говорили о том, что современный футбол отказывается от защитной тактики. Команды начинают действовать все более раскованнее, стараясь больше атаковать ворота друг друга, чем сдерживать атаки соперников. В противостоянии команды Ювентус и команды Палермо, которые являются лидерами чемпионата по количеству забитых голов, мы предполагаем открытую игру с большим количеством голевых моментов. В атаке команд принимают участие не только нападающие, но и футболисты средней линии, поэтому матч сегодня ожидается динамичным. Оба клуба вполне комфортно чувствуют себя в турнирной таблице, и не о каком принципиальном противостоянии речь не идет. Поэтому, сегодня команды вполне сыграть в свое удовольствие, продемонстрировав свои лучшие качества, главным из которых является атака. Хозяева поля будут действовать в полном составе, а вот у гостей не будет нескольких ключевых игроков оборонительного плана. Исходя из этого, мы полагаем, что это еще больше усилит давление на ворота обеих команд, которые порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Эксперты нашего портала сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, более подробно с ними ознакомиться можно ниже. Всем результативного футбола и удачных ставок!

Наши эксперты, после тщательно анализа матча между командой Ювентус и командой Палермо, пришли к мнению, что хозяева поля являются фаворитами в этой встрече. Сейчас команда Ювентус находятся в отличной форме, а в родных стенах клуб еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне. Судя по информации из официального источника, команда будет с первых минут играть сильнейшим составом, так что, первым номером в матче явно будут действовать хозяева. Гости пока не нашли свою игру, в родных стенах клуб играет еще более-менее, а вот выездные матчи у команды явно не получаются. Вдобавок к этому, перед матчем с командой Ювентус гости понесли серьезные кадровые потери, поэтому вряд ли они смогут достойно сопротивляться атакам хозяев поля. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Ювентус – отличная ставка в этом матче. Так как хозяева поля имеют сильное нападение, а в родных стенах не уходят с поля без забитых голов, мы думаем, что прекрасной ставкой на этот матч будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. В команде есть кому забивать, да и оборона соперника не представляет собой крепкий орешек, пропуская практически в каждом матче. Желтых карточек в игре не должно быть много, так как обе команды не относятся к грубиянам чемпионата. Поэтому этот тотал можно заигрывать на меньше.

Победа достанется Ювентус — 1.85, ничья по окончанию матча — 3.5, победа достанется Палермо — 4.4.

Современный футбол переходит все границы и ломает все стереотипы. Сегодня практически ююбой клуб, без существенной финансовой поддержки, не обладающий должным опытом и не имеющий звездных игроков, может бросить вызов старожилам чемпионата, взбаламутив тихое болото обыденности и смиренности. Да, да, многие команды, которые на протяжении многих лет выступают в чемпионате, фактически смирились с тем, что их удел – середина турнирной таблицы. И их это устраивает. Но, стоит появиться бунтарю, который хочет что-то изменить, как его уже называет феноменом, а общественность, которая год назад критиковала футболистов клуба, начинает носить их на руках и восхищаться их игрой. Такой современный футбол, и мы любим его за непредсказуемость и динамичность, которые позволяют нам наслаждаться игрой. В матче команды Ювентус и команды Палермо на поле выйдут не самые известные футбольные команды, однако в стартовых составах есть футболисты, которые не позволят заскучать даже самым привередливым болельщикам.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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