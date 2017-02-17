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|Брауншвейг
|17.02 20:30 по МСК.
|Эрцгебирге Ауэ
Один из лидеров Второй Бундеслиги не может выиграть четыре тура подряд. Какой результат принесет следующий поединок?
|Латина
|17.02 22:30 по МСК.
|Новара
Есть отличный вариант ставки в итальянской Серии В. Прогноз готов, все факты изложены
|Гранада
|17.02 22:45 по МСК.
|Бетис Севилья
"Гранада" на своем поле сегодня примет "Бетис", победа для хозяев особенно важна. Удастся ли ей взять три очка и улучшить свое положение?
|Бастия
|17.02 22:45 по МСК.
|Монако
Сумеет ли Монако сохранить отрыв от ПСЖ после сложного выезда на Корсику?
|Зульте Варегем
|18.02 22:30 по МСК.
|Ст. Труйден
Чемпионат Бельгии. Для Зюлте-Варегем наступает момент истины: сумеет команда пробиться в чемпионский плей-офф, или нет?
|Эмполи
|18.02 22:45 по МСК.
|Лацио
Лацио старается не выпасть из борьбы за тройку призеров Чемпионата Италии, однако команда опустилась уже на 6 место. Смогут ли римляне исправить положение и взломать насыщенную оборону Эмполи?
Для экспертов нашего ресурса очень важно, чтобы предложенные ставки на чемпионат КХЛ были не только выигрышными, но и интересными. Сегодня хоккей является популярным видом спорта, за ним пристально наблюдают, а у отдельных команд есть свои преданные болельщики во многих городах, которые с нетерпением ожидают начала матча с участием любимого хоккейного клуба. Многие из болельщиков делают ставки в букмекерских конторах, чтобы, так сказать, пробудить в себе еще больший азарт к просмотру матча с участием любимого клуба. Но, как показывает практика, подобные импульсивные ставки редко приносят прибыль, омрачая послевкусие после просмотра игры. Наши эксперты предлагают только проверенные и качественные прогнозы на матчи чемпионата КХЛ. Сегодня состоится матч, в котором команда Автомобилист примет на своей площадке команду Сибирь. Оба клуба в нынешнем сезоне играют хорошо, поэтому наши эксперты ждут здесь интересного противостояния с непредсказуемым исходом. Более подробный прогноз на этот матч можно изучить ниже. Единственное, что пока можно сказать наверняка – матч будет бескомпромиссным, так как очки необходимы и одной, и другой команде. Поэтому, наши эксперты полагают, что с точки зрения зрелищности данный хоккейный матч должен прийтись болельщикам по вкусу. Так что, ждем зрелищного и результативного хоккея в исполнении известных клубов КХЛ.
Наши эксперты после тщательного анализа матча КХЛ, в котором команда Автомобилист сойдется с командой Сибирь, сделали вывод, что матч для обоих хоккейных клубов будет непростым, а сама игра должна получиться очень напряженной. Обе хоккейных команды, которые встретятся между собой – представители верхней части турнирной таблицы. Эти клубы всегда сражаются только за самые высокие места в чемпионате, поэтому их очные противостояние не только интригуют своей непредсказуемостью, но и позволяют болельщикам наслаждаться отличным хоккеем в исполнении лучших хоккеистов чемпионата КХЛ. Обе команды в нынешнем сезоне показывают достойную игру, которая позволяет им занимать высокие места в турнирной таблице. Сейчас обе команды входят в число основных претендентов на попадание в плей-офф. Помимо этого, букмекеры полагают, что они могут стать и основными претендентами в борьбе за Кубок Гагарина. Но, об этом рано говорить, так как до матчей плей-офф командам предстоит сыграть еще достаточно матчей в регулярном чемпионате. Для попадания в плей-офф нужно, в первую очередь, демонстрировать стабильность, с этим у команд пока все в порядке, так что, в очном противостоянии ожидается стабильный атакующий хоккей со множеством заброшенных шайб. Ниже можно ознакомиться с прогнозами на этот матч, которые предоставили наши эксперты после тщательного анализа линии и статистики.
Наши эксперты, составляя прогноз на матч КХЛ, в которой встретятся команда Автомобилист и команда Сибирь, заметили одну любопытную деталь. Многие тренеры и хоккеисты говорили о том, что на ледовой площадке хозяев очень тяжело играть. Глядя на результаты нынешнего сезона, мы тоже пришли к такому выводу, поэтому, в очном противостоянии команды Автомобилист и команды Сибирь, мы советуем делать ставки на то, что хозяева площадки не проиграют в основное время. Гости несколько превосходят своих соперников, однако из-за травм матч в составе гостей пропустят несколько ведущих хоккеистов. Это должно ослабить команду Сибирь, вдобавок к этому, у клуба был довольно напряженный график игр, что тоже говорит в пользу нашей ставки. Да и хозяева площадки сейчас находятся в хорошей форме. Поэтому, мы не видим причин для того чтобы давать на них такой высокий коэффициент. Еще одной симпатичной ставкой в этом матче нам видится общий тотал заброшенных шайб на больше. Обе команды показывают в нынешнем сезоне результативный хоккей, много бросают по воротам соперника и забрасывают много шайб, да и личные встречи между этими клубами частенько заканчиваются большим количеством шайб. Так что, ждем здесь результативный хоккей. А вот общий тотал штрафных минут мы советуем играть на меньше, так как команда Автомобилист и команда Сибирь не являются самыми грубыми клубами КХЛ.
Триумфатором противостояния станет Автомобилист — 1.95, триумфатором противостояния станет Сибирь — 4.1, в основное время в матче нет победителей — 3.45.
Отличный хоккей должны продемонстрировать команда Автомобилист и команда Сибирь. Напомним, что оба хоккейных клуба сейчас находятся в отличной форме благодаря тому, что основные хоккеисты этих команд вернулись в строй после непродолжительного отсутствия. Между собой команды встречались неоднократно, именно это и позволило нам обратить внимание на эти хоккейные клубы, точнее, на матч между ними. Соперники всегда непредсказуемо играют друг против друга, поэтому этот матч и заинтересовал наших прогнозистов. Мы думаем, что в сегодняшнем матче обе команды способны победить, однако, по правилам хоккея, победителем будет только один хоккейный клуб. Поэтому, мы полагаем, что сегодня всех любителей хоккея ждет очень интересное и непредсказуемое противостояние, участие в котором примут одни из наиболее ярких хоккейных клубов КХЛ, которые ведут борьбу за попадание в плей-офф. Советуем не пропустить этот матч, ставки на который уже предлагают наши эксперты.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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