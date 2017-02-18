КХЛ. Прогноз на матч СКА — Торпедо 18.02.17

Матч, в котором между собой встретятся хоккеисты команды СКА и хоккеисты команды Торпедо должен получиться просто отличным. Обе команды сейчас находятся на подъеме, об этом свидетельствуют их матчи в чемпионате КХЛ. Сейчас как раз самое время стабильно набирать очки, чтобы к концовке регулярного сезона чувствовать себя уверенно в турнирной таблице, и не откладывать завоевание путевки в плей-офф на последнюю игру. По словам наставников команд, сейчас хоккеисты вышли на пик формы, поэтому команды могут обыграть практически любой клуб чемпионата КХЛ. Но, любой обыгрывать не надо, сейчас, как раз, командам предоставляется отличный шанс обыграть одного из наиболее принципиальных соперников. Напомним, что взаимоотношения между командой СКА и командой Торпедо – далеко недружеские. Оба клуба постоянно соперничают между собой в рамках регулярного чемпионата КХЛ, а также нередко встречаются в финальных стадиях плей-офф. Наши эксперты считают, что сегодняшний матч будет очень непростым для хоккеистов обеих команд, так как сейчас клубам важно не терять очки в турнирной таблице, а наоборот – наращивать преимущество, чтобы перед матчами плей-офф основные игроки могли получить отдых. По словам наставников команд, сегодня оба клуба с первых минут матча будут действовать сильнейшими составами, поэтому болельщики вполне закономерно рассчитывают на интересный хоккей в этом матче.

В матче, где между собой сыграют известные клубы КХЛ – команда СКА и команда Торпедо, эксперты нашего ресурса ожидают напряженную борьбу на протяжении всего матча. Обе команды сейчас вышли на пик формы, о чем свидетельствуют их результаты в чемпионате. Помимо этого, наставники команд заявили, что в очном противостоянии оба клуба будут играть сильнейшими составами, так как результат матча имеет ключевое значение для распределения сил в турнирной таблице. Стоит напомнить, что команда СКА и команда Торпедо находятся в числе клубов, претендующих на попадание в плей-офф по итогам регулярного сезона. Из этого следует, что командам необходимо показывать качественный хоккей и добиваться побед во всех матчах, в которых они принимают участие. Все это наталкивает наших экспертов на мысль, что сегодня на ледовой площадке команды СКА будет очень и очень горячо. Статистика противостояний этих хоккейных клубов говорит о том, что матчи с их участием проходят в бескомпромиссной борьбе, а из этого следует, что сегодняшняя игра вряд ли станет исключением, так как и одной, и другой команде необходимы очки, чтобы как можно более комфортно чувствовать себя в турнирной таблице регулярного чемпионата. Поэтому, мы полагаем, что болельщики должны остаться довольны сегодняшней игрой, так как оба клуба приложат максимум усилий для победы, следовательно, игра будет зрелищной.

Эксперты нашего ресурса полагают, что в матче между командой СКА и командой Торпедо фаворитами противостояния являются гости. Несмотря на то, что команда СКА будет выступать в родных стенах и перед родными болельщиками, сейчас хоккеисты клуба явно не в лучшей форме. Об этом можно судить, глядя на последние результаты команды в чемпионате КХЛ. Кроме этого, сейчас у команды довольно много травмированных, так что наставнику придется принимать непростые решение относительно того, кто будет принимать участие в матче. Команда Торпедо в нынешнем сезоне показывает стабильный хоккей. Относится это к выездным матчам, где хоккеисты команды Торпедо выглядят надежнее своих соперников и за счет этого им удается набирать очки. С турнирной точки зрения у гостей тоже более выгодная позиция в турнирной таблице, да и травмированных хоккеистов у команды Торпедо нет. Поэтому, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Торпедо в этой игре вполне оправдана. Кроме этого, наши эксперты предлагают делать ставки на то, что в матче будет заброшено много шайб, что позволит командам перебить тотал, заявленный букмекерами. Также в этой игре мы ждем много нарушений, так как игра – принципиальное противостояние команды СКА и команды Торпедо, а подобные матчи всегда проходят в борьбе, сопровождаемой грубостью и удалениями.

Ничья в основное время — 3.8, победит в противостоянии СКА — 1.8, победит в противостоянии Торпедо — 4.3.

Благодаря экспертам нашего ресурса, которые постоянно ищут наиболее интересные матчи в регулярном чемпионате КХЛ, мы всегда предлагает только наиболее интересные прогнозы на этот вид спорта. Сегодня наше внимание привлекло противостояние команды СКА и команды Торпедо. Оба клуба довольно известны в европейском хоккее, так как имеют богатую историю и множество титулов. Между собой команда СКА и команда Торпедо провели достаточно матчей, поэтому противостояние этих хоккейных клубов привлекает внимание у любителей этого вида спорта. Сейчас в составе обеих команд выступают известные хоккеисты, которые показывают отличные командные взаимодействия и индивидуальное мастерство. Наши эксперты думают, что сегодняшний матч вполне способен не только понравиться болельщикам, но и стать одной из наиболее результативных игр данного тура КХЛ. Прогнозы наших экспертов не только повысят интерес к данному противостоянию, но и позволят выиграть деньги в букмекерских конторах.

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