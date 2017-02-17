Барыс — Авангард смотреть онлайн трансляцию 18.02.17

Стало известно, что уже 18-го февраля 2017 года ХК Барыс постарается обыграть ХК Авангард. Гостям необходима эта победа, так как они проиграли в прошлой встрече, и теперь должны набирать очки, чтобы улучшить свое положение. Тем более, что они имели немного времени на отдых в отличии от оппонентов. Хозяева за время чемпионата смогли набрать больше очков, но не имели времени на отдых и восстановление, после предыдущего изнурительного поединка. Так что не ясно, будет ли ХК Барыс играть основным составом, или зрители смогут увидеть на льду новичка, который все силы потратит на то, чтобы проявить себя и, возможно, принесет победу команде. Все, кто интересуется не только результатом встречи, но и планирует следить за игрой, должны посмотреть матч, что начнется в 14:00 по МСК.

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ХК Барыс с начала чемпионата прославился как домашний клуб. Ведь он уже провел двенадцать встреч, и в десяти из них одержал победы на домашней ледовой арене, и имеет два поражения, одно во время противостояния сильному сопернику, второе – по буллитам. Правда, хоккеисты не так блестяще выступают на выезде, зачастую, уступая оппонентам. Поэтому команда находиться в средине рейтинга, и никак не может прорваться в лидеры. В составе ХК Барыс нет известных хоккеистов и явного лидера, зато все спортсмены показывают хорошую сыгранность, уменье подстраховывать друг друга в нужный момент. В резерве команды так же есть неплохие ребята, так что в случае необходимости могут заменить игрока основного состава, и это не ослабит команду. Главное сейчас для тренера хозяев найти способ добавить своим подчиненным уверенности, чтобы они начали побеждать и на чужом льду.

Руководство ХК Авангард в прошлом сезоне сменило наставника, который смог найти подход к подчиненным и помог им закончить сезон, покинув зону вылета. В этом сезоне команда сделала сильный рывок и выдала серию из семи побед, три на выезде и четыре дома. Болельщики гостей давно не помнят такого результата. Но прошлый матч гости играли с сильным и грубым соперником, и теперь половина команды находиться в лазарете и залечивает травмы. Теперь перед наставником стоит не простая задача, кого выпустить из резерва команды на лед в следующем матче. Ведь встречу нужно провести с равным оппонентом, поэтому шансы на успех одинаковые, только найдется ли достойная замена игрокам основного состава, станет известно в конце противостояния.

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