Салават Юлаев — Лада смотреть онлайн трансляцию 18.02.17

18.02.2017 в 14:30 по Московскому времени трибуны ледовой арены будут переполнены, ведь на лед выйдут два сильных и давних соперника ХК Салават Юлаев и Лада. Они еще не имели возможности померяться силами в этом сезоне, но трижды встречались в прошлых чемпионатах и гости имеют в своем арсенале две победы, а хозяева одну. Поэтому ХК Салават Юлаев будет стараться выложиться по максимуму, чтобы сравнять счет и заработать такие необходимые очки. Хозяева в этом году показывают лучшую сыгранность, перестали быть командой одного игрока, сменили тактику, и сейчас намеренны, подняться как можно выше в дивизионе, чтобы попасть в КХЛ, а для этого нужно побеждать гостей. ХК Лада преследует такую же цель, как и соперник, вот только основной нападающий в этот раз через полученную травму не сможет выйти на лед.

Спортивный канал Евроспорт будет в режиме он-лайн транслировать противостояние Салават Юлаев — Лада. Перед началом игры ссылки на прямую трансляцию появятся на нашем сайте.

Хоккейный клуб Салават Юлаев уже не первый год играет в своем Дивизионе, но пока ярких побед и особых достижений не имеет. Поэтому руководство приняло решение сменить тренера. Команда тренировалась под началом нового наставника до начала сезона, и теперь побеждает не только на домашней ледовой арене, но и в гостях. Заметно, что хоккеисты играют на правого нападающего, который и забивает почти все шайбы. Эта тактика пока помогает ХК Салават Юлаев выигрывать, но она не особо результативна, ведь в случае травмы главного нападающего, команда вряд ли сможет показать атакующий хоккей и вырвать победу в оппонента. Руководство надеется, что в запасе команды есть и другие тактики игры, и пока их не демонстрируют, чтобы в нужный момент шокировать противника и начать контролировать ситуацию на льду.

Несмотря на то, что ХК Лада не первый год выступает на чемпионате, он никак не может начать вести стабильную игру, не говоря уже о том, чтобы попасть в плей-офф. Если посмотреть на статистику личных встреч, то в последних семи матчах было четыре поражения и три победы, причем они чередовались. Прошлую встречу хоккейный клуб проиграл, так, что следующую должен выиграть, тем более, что играет с не очень сильным соперником, хоть и на чужой ледовой арене. Наставнику команды необходимо найти нужную мотивацию для своих подчиненных, ведь они могут показывать высокий класс игры, как дома, так и в гостях, а следовательно имеют не плохие шансы на попадание в плей-офф, но уже в следующем сезоне, так как в этом осталось провести пять игр, а сейчас команда на десятом месте, уже не сможет догнать лидеров.

Хоккейные фанаты имеют возможность смотреть матч Салават Юлаев — Лада в режиме он-лайн ссылка находится под текстом.