Югра — Металлург Новокузнецк смотреть онлайн трансляцию 18.02.17

Стало известно, что уже 18.02.2017 ХК Югра постарается обыграть ХК Металлург Новокузнецк. Гостям необходима эта победа, так как они проиграли в прошлой встрече, и теперь должны набирать очки, чтобы улучшить свое положение. Тем более, что они имели немного времени на отдых в отличии от оппонентов. Хозяева за время чемпионата смогли набрать больше очков, но не имели времени на отдых и восстановление, после предыдущего изнурительного поединка. Так что не ясно, будет ли ХК Югра играть основным составом, или зрители смогут увидеть на льду новичка, который все силы потратит на то, чтобы проявить себя и, возможно, принесет победу команде. Все, кто интересуется не только результатом встречи, но и планирует следить за игрой, должны посмотреть матч, что начнется в 14:30 по МСК.

С уверенностью можно сказать, что одновременно несколько спортивных каналов будут вести прямую трансляцию противостояния Югра — Металлург Новокузнецк. Но самое высокое качество гарантирует канал КХЛ.

ХК Югра занимает среднее место в дивизионе. Это хороший домашний клуб, так как на родной ледовой арене было всего одно поражение, да и то по буллитам. Но команда не может прорваться в лидеры, так как довольно плохо играет на выезде, и из трех встреч обязательно проиграет две, даже если встречается с равными или более слабыми оппонентами. Игрокам явно не хватает смелого лидера, который смог бы вселить уверенность и в остальных членов команды. Ведь в гостях Югра много времени проводит в защите, изредка атакует, и почти не применяет тактики агрессивных атак. Дома же хоккеисты демонстрируют отличную сыгранность, вовремя успевают подстраховывать друг друга, если в этом есть необходимость, и просто засыпают ворота противников шайбами.

Руководство ХК Металлург Новокузнецк в прошлом сезоне сменило наставника, который смог найти подход к подчиненным и помог им закончить сезон, покинув зону вылета. В этом сезоне команда сделала сильный рывок и выдала серию из семи побед, три на выезде и четыре дома. Болельщики гостей давно не помнят такого результата. Но прошлый матч гости играли с сильным и грубым соперником, и теперь половина команды находиться в лазарете и залечивает травмы. Теперь перед наставником стоит не простая задача, кого выпустить из резерва команды на лед в следующем матче. Ведь встречу нужно провести с равным оппонентом, поэтому шансы на успех одинаковые, только найдется ли достойная замена игрокам основного состава, станет известно в конце противостояния.

Чтобы посмотреть он-лайн трансляцию хоккейной баталии Югра — Металлург Новокузнецк нужно пройти по ссылке.