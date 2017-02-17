Прогнозы и ставки на матч Спортинг — Атлетико 18.02.17

Мы давно ждали начала матча, в котором встретятся команда Спортинг и команда Атлетико. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне претендуют на высокие места. Сейчас ситуация в турнирной таблице складывается таким образом, что для продолжения борьбы клубам необходимо одерживать победы в каждом матче. Однако, футбол устроен так, что для того чтобы побеждать в каждой игре, необходимо показывать высокий уровень игры А для этого необходимо иметь классных игроков, неподверженных травмам и постоянно демонстрирующим высокое качество футбола. Согласитесь, что условие весьма тяжелое. А если учесть, что команда Спортинг и команда Атлетико принимают участие в нескольких турнирах одновременно, то, фактически, задача бороться за высокие места усложняется в несколько раз. Ведь, помимо качественной игры, необходимо еще бороться с усталостью, которая непременно будет накапливаться. Но, в составах команды Спортинг и команды Атлетико выступают настоящие профессионалы, а также у обеих команд весьма широкая скамейка запасных, что дает возможность отдохнуть игрокам основы. Мудрые наставники знают, в каком матче использовать основной состав, а где можно ограничиться резервистами. Так что, обе команды подходят к очному противостоянию в неплохой форме и готовы показывать отличный футбол с первых минут матча. Нам остается лишь запастись терпением, и ждать стартового свистка, который просигнализирует о начале этого интересного противостояния.

Прогнозирование футбольных матчей всегда сопряжено с тщательным анализом статистических данных. Помимо этого, эксперты нашего ресурса просматривают матчи соперников, чтобы определить их текущую форму, а также понять о роли каждого футболиста в команде. Судя по тому, что мы увидели во время анализа матчей команд, которые примут участие в предстоящем матче, команда Спортинг и команда Атлетико подходят к очному противостоянию в хорошей форме с равными шансами на успех. Не всегда фактор родного поля имеет ключевое значение для победы команды. В чемпионате есть команды, которые гораздо лучше выступают в выездных матчах, а есть и такие клубы, которые могут показывать отличные результаты и на своем поле и на поле соперников. Сейчас необходимо отталкиваться от текущей формы команд, а глядя на соперников, мы обратили внимание на слаженные действия защиты и нападения, между которыми практически нет разрывов. Это означает, что команды отлично сыграны и действуют, как единое целое. Помимо этого, нельзя сбрасывать со счетом индивидуальное мастерство отдельных футболистов, которые в одиночку могут решить любой игровой эпизод. В общем, из того, что нам удалось узнать, мы сделали выводы о том, что игра предстоит очень интересная, с хорошими шансами на победу для одной и другой команды

Наши эксперты, после тщательно анализа матча между командой Спортинг и командой Атлетико, пришли к мнению, что хозяева поля являются фаворитами в этой встрече. Сейчас команда Спортинг находятся в отличной форме, а в родных стенах клуб еще ни разу не проигрывал в нынешнем сезоне. Судя по информации из официального источника, команда будет с первых минут играть сильнейшим составом, так что, первым номером в матче явно будут действовать хозяева. Гости пока не нашли свою игру, в родных стенах клуб играет еще более-менее, а вот выездные матчи у команды явно не получаются. Вдобавок к этому, перед матчем с командой Спортинг гости понесли серьезные кадровые потери, поэтому вряд ли они смогут достойно сопротивляться атакам хозяев поля. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что ставка на победу команды Спортинг – отличная ставка в этом матче. Так как хозяева поля имеют сильное нападение, а в родных стенах не уходят с поля без забитых голов, мы думаем, что прекрасной ставкой на этот матч будет ставка на индивидуальный тотал хозяев поля на больше. В команде есть кому забивать, да и оборона соперника не представляет собой крепкий орешек, пропуская практически в каждом матче. Желтых карточек в игре не должно быть много, так как обе команды не относятся к грубиянам чемпионата. Поэтому этот тотал можно заигрывать на меньше.

Матч завершится победой Спортинг — 1.9, нет победителей — 3.6, матч завершится победой Атлетико — 4.2.

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