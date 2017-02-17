Автомобилист — Сибирь смотреть онлайн трансляцию 18.02.17

18.02.2017 в 15:00 по МСК ХК Автомобилист выйдет на родную ледовую арену, чтобы померяться силами с лидером чемпионата ХК Сибирь. Хозяевам, несмотря на то, что играть они будут основным составом, который находиться в отличной форме и неоднократно радовал болельщиков разгромными победами, придется нелегко. Ведь соперник сильно играет не только дома, но и в гостях, отдает предпочтение тактике агрессивных атак, к тому же специально наносит травмы сильнейшим хоккеистам команды оппонента. Болельщики не пожалеют, когда придут на трибуны поддержать своих фаворитов, но вряд ли они смогут увидеть чистую игру.

Противостояние двух лидеров чемпионата Автомобилист — Сибирь привлечет много болельщиков к экранам телевизоров, так что транслировать игру будут многие спортивные каналы, в том числе и НТВ +. Ссылка появится перед началом встречи в низу страницы.

ХК Автомобилист после смены руководством тренера, одержал две победы подряд и не собирается останавливаться на достигнутом. Следует отметить, что хозяева смогли обыграть на родной ледовой арене соперников, которые находятся выше в турнирной таблице. Правда, это не сильно им поможет, и вряд ли в этом сезоне они смогут попасть в плей-офф. Новый тренер быстро заработал авторитет в подчиненных, сменил тактику игры и пополнил резерв команды молодыми хоккеистами, но они еще не играли в основном составе, так что пока трудно сказать, поможет ли этот шаг укрепить хоккейный клуб. Основные игроки сейчас в хорошей форме, они не выступали по напряженному графику, да и не выкладывались раньше на полную силу, так что сейчас имеют большой запас энергии и готовы еще неоднократно радовать болельщиков своими победами.

ХК Сибирь на сегодняшний день является лидером своей Конференции. Это первый сезон, когда гости смогли занять лидирующие позиции. Теперь перед командой стоит задача удержать свое место. Для этого нужно победить еще в трех встречах с сильными противниками. Большим плюсом гостей на сегодняшний день являются сильные игроки нападения, которые находятся в резерве и в любой момент готовы выйти на лед и продолжить борьбу на высоком уровне. Правда, с защитой немного сложнее, и если оба игрока основного состава попадут в лазарет, то тренеру будет сложно найти им достойную замену. Сейчас на лед выходит основной состав, который после всех сыгранных встреч, несмотря на усталость, находится в хорошей форме.

Посмотреть он-лайн трансляцию встречи Автомобилист — Сибирь можно будет, пройдя по ссылке в низу странице.