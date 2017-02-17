Локомотив — Амур смотреть онлайн (18.02.17) прямую трансляцию матча

Поклонники хоккея на днях, а именно 18-го февраля в 17:00 по МСК смогут увидеть противостояние Локомотив — Амур. Оба клуба играют в одном дивизионе и с начала чемпионата стали лидерами, они еще не встречались в этом сезоне, но играли в прошлом и победу по буллитам одержали хозяева. Если же посмотреть на статистику личных встреч, то хозяева в этом году обыграли на два клуба больше, нежели их оппоненты. Но гости, намеренны в этот раз обыграть оппонента, и доказать, что они сильнее. Так, что болельщиков ждет напряженная и захватывающая встреча, где соперники будут бороться за победу до последней секунды игры.

Противостояние двух лидеров чемпионата Локомотив — Амур привлечет много болельщиков к экранам телевизоров, так что транслировать игру будут многие спортивные каналы, в том числе и НТВ +. Ссылка появится перед началом встречи в низу страницы.

Хоккейный клуб Локомотив уже не первый год играет в своем Дивизионе, но пока ярких побед и особых достижений не имеет. Поэтому руководство приняло решение сменить тренера. Команда тренировалась под началом нового наставника до начала сезона, и теперь побеждает не только на домашней ледовой арене, но и в гостях. Заметно, что хоккеисты играют на правого нападающего, который и забивает почти все шайбы. Эта тактика пока помогает ХК Локомотив выигрывать, но она не особо результативна, ведь в случае травмы главного нападающего, команда вряд ли сможет показать атакующий хоккей и вырвать победу в оппонента. Руководство надеется, что в запасе команды есть и другие тактики игры, и пока их не демонстрируют, чтобы в нужный момент шокировать противника и начать контролировать ситуацию на льду.

Хоккейный клуб Амур в этом сезоне уже сделал все от себя зависящее, и надежно закрепился на шестом месте в своей Конференции, ведь от седьмого его отделяют девять очков, так что его уже не смогут потеснить. Но гости еще имеют шанс занять пятое место, для этого им нужно одержать победу в основное время в двух следующих поединках с довольно сильными соперниками. Но в лазарете у ХК Амур сейчас нет ни одного игрока, и еще есть время на подготовку к следующей встрече. Радует и тот факт, что все хоккеисты основного состава уже оправились от полученных травм и выйдут на чужую арену отдохнувшими и в хорошей физической форме. Спортсмены одинаково хорошо выступают как дома, так и в гостях, правда поддержка болельщиков помогает выигрывать в родных стенах.

Посмотреть он-лайн трансляцию встречи Локомотив — Амур можно будет, пройдя по ссылке в низу странице.