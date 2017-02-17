Северсталь — Сочи (18.02.17) смотреть онлайн трансляцию

Поединок Северсталь — Сочи назначен на 18-го февраля. Хоккеисты и судьи должны выйти на лед в 17:00 по Московскому времени, ведь именно в это время и начнется игра. ХК Северсталь сейчас является последней командой конференции, поэтому не стоит ожидать от него сильной и захватывающей борьбы. Но болельщики и любители хоккея продолжают приходить на матчи, так как руководство ХК немного снизило цены на билеты, и это привлекло зрителей. В свою очередь ХК Сочи начал демонстрировать настоящую борьбу на ледовой арене, правда, жалко, что это не произошло раньше, и вряд ли он уже сможет выиграть дивизион. В этой встрече, более сильным соперником можно назвать ХК Северсталь, но победить оппонента будет не просто.

Прямую трансляцию встречи Северсталь — Сочи будут вести каналы КХЛ и НТВ+, всем у кого нет телевизора, не стоит расстраиваться, ведь на нашем сайте будут доступны ссылки на эти трансляции.

ХК Северсталь с начала чемпионата прославился как домашний клуб. Ведь он уже провел двенадцать встреч, и в десяти из них одержал победы на домашней ледовой арене, и имеет два поражения, одно во время противостояния сильному сопернику, второе – по буллитам. Правда, хоккеисты не так блестяще выступают на выезде, зачастую, уступая оппонентам. Поэтому команда находиться в средине рейтинга, и никак не может прорваться в лидеры. В составе ХК Северсталь нет известных хоккеистов и явного лидера, зато все спортсмены показывают хорошую сыгранность, уменье подстраховывать друг друга в нужный момент. В резерве команды так же есть неплохие ребята, так что в случае необходимости могут заменить игрока основного состава, и это не ослабит команду. Главное сейчас для тренера хозяев найти способ добавить своим подчиненным уверенности, чтобы они начали побеждать и на чужом льду.

ХК Сочи довольно плохо начал этот сезон, долгое время занимал то последнее, то предпоследнее место в своем Дивизионе, но за два последних года ребята, наконец-то, совершили прорыв и стали средней по силам командой. Гости начали выигрывать не только в родных стенах, но и на чужом люду. Правда, сейчас перед тренером команды стоит не простая задача, ведь половина основного состава лежит в лазарете после прошлой встречи, и пропустят в лучшем случае две игры. Так что наставнику нужно решить, кто выйдет на лед из резерва. На сегодняшний день ХК Сочи уже провел 10 встреч и из них только два поражения в овертайме на выезде, три победы по буллитам и пять в основное время.

Для всех хоккейных фанатов на нашем канале будет вестись он-лайн трансляция противостояния Северсталь — Сочи