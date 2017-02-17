СКА — Торпедо (18.02.17) смотреть онлайн трансляцию

Поединок СКА — Торпедо назначен на 18.02.2017. Хоккеисты и судьи должны выйти на лед в 17:00 по Московскому времени, ведь именно в это время и начнется игра. ХК СКА сейчас является последней командой конференции, поэтому не стоит ожидать от него сильной и захватывающей борьбы. Но болельщики и любители хоккея продолжают приходить на матчи, так как руководство ХК немного снизило цены на билеты, и это привлекло зрителей. В свою очередь ХК Торпедо начал демонстрировать настоящую борьбу на ледовой арене, правда, жалко, что это не произошло раньше, и вряд ли он уже сможет выиграть дивизион. В этой встрече, более сильным соперником можно назвать ХК СКА, но победить оппонента будет не просто.

За несколько минут до начала встречи СКА — Торпедо появиться ссылка на прямую трансляцию противостояния спортивными каналами.

ХК СКА в этом сезоне сильно радует не только болельщиков, но и руководство, ведь ребята своей игрой с самого начала заявили, что намеренны стать лучшими в своем Дивизионе. И это им пока удается. Сильные, быстрые нападающие, буквально засыпают шайбами ворота соперников, одерживая разгромные победы. Пока хозяевам удается обыгрывать оппонентов в основное время, а не в овертайме или по буллитам. Защитники также демонстрируют быструю и мощную игру, помогая максимально вратарю защищать ворота и отбивать атаки. Пока, все время на лед выходят игроки основного состава и не понятно, есть ли у тренера в резерве достойная для них замена в случаи травмы, и смогут ли ребята со скамейки запасных быстро сыграться с основными игроками и помогут ли одержать победу.

Смена главного наставника в прошлом году явно пошла на пользу ХК Торпедо, доказывает этот факт пятое место в своей Конференции. Гости пока не попали в плей-офф, но еще имеют на это неплохие шансы. Хоккеисты с начала сезона задали высокий темп игры и в двенадцати сыгранных игр одержали восемь побед в основное время, две в дополнительное, одну по буллитам и трижды уступили сопернику дважды в овертайме и один раз по буллитам. Главным вопросом, остается то, есть ли еще у игроков силы, чтобы и дальше побеждать. Ведь в команде на сегодняшний день двое игроков основного состава находятся в лазарете, а защитник и два нападающих еще не полностью восстановились после травм, поэтому не могут играть в полную силу.

Для всех хоккейных фанатов на нашем канале будет вестись он-лайн трансляция противостояния СКА — Торпедо