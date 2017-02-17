ЦСКА — Спартак Москва смотреть онлайн трансляцию 18.02.17

Стало известно, что уже 18 февраля ХК ЦСКА постарается обыграть ХК Спартак Москва. Гостям необходима эта победа, так как они проиграли в прошлой встрече, и теперь должны набирать очки, чтобы улучшить свое положение. Тем более, что они имели немного времени на отдых в отличии от оппонентов. Хозяева за время чемпионата смогли набрать больше очков, но не имели времени на отдых и восстановление, после предыдущего изнурительного поединка. Так что не ясно, будет ли ХК ЦСКА играть основным составом, или зрители смогут увидеть на льду новичка, который все силы потратит на то, чтобы проявить себя и, возможно, принесет победу команде. Все, кто интересуется не только результатом встречи, но и планирует следить за игрой, должны посмотреть матч, что начнется в 17:00 по МСК.

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ХК ЦСКА после смены руководством тренера, одержал две победы подряд и не собирается останавливаться на достигнутом. Следует отметить, что хозяева смогли обыграть на родной ледовой арене соперников, которые находятся выше в турнирной таблице. Правда, это не сильно им поможет, и вряд ли в этом сезоне они смогут попасть в плей-офф. Новый тренер быстро заработал авторитет в подчиненных, сменил тактику игры и пополнил резерв команды молодыми хоккеистами, но они еще не играли в основном составе, так что пока трудно сказать, поможет ли этот шаг укрепить хоккейный клуб. Основные игроки сейчас в хорошей форме, они не выступали по напряженному графику, да и не выкладывались раньше на полную силу, так что сейчас имеют большой запас энергии и готовы еще неоднократно радовать болельщиков своими победами.

ХК Спартак Москва довольно молодой коллектив, и только второй год играет в конференции, но уже, благодаря слаженной работе наставника и команды смог занять шестую позицию в рейтинге. На сегодняшний день он отдалился от седьмого места на восемь очков, и это неплохой результат. Гости хорошо выступают как дома, так и на выезде, на чужом люду сыграли шесть матчей, одержали три чистые победы, одну в дополнительное время и одну по буллитам, а также уступили лидеру второй Конференции. Тренер уверен, что в этом сезоне его подопечные смогут попасть в плей-офф, ведь в лазарете команды нет ни одного игрока, а в резерве есть сильные игроки, как защиты, так и нападения, которые в любой момент могут подменить игрока основного состава.

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