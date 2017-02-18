Прогноз на матч Салернитана — Чезена 18.02.17

В футболе бывает все. Ежегодно это высказывание находит свое подтверждение в различных чемпионатах и лигах. Современный футбол помолодел. Сейчас все больше футболистов заявляет о себе в юном возрасте. Серьезно взлетели суммы трансферов, так как топ-клубы стараются приобретать молодых футболистов на перспективу, в надежде, что огромные деньги, выложенные за футболисты, смогут привязать его к команде, сделать настоящей звездой, которая будет на протяжении многих сезонов вести за собой клуб к победам в чемпионате и других турнирах. В современном футболе есть множество прецедентов. В составах команды Салернитана и команды Чезена, которые скоро выйдут на футбольное поле, тоже достаточно молодых футболистов. Однако бюджеты команд не позволяют приглашать дорогостоящих футболистов. Клубы стараются брать игроков, которым просто нравится играть в футбол, ведь никакие деньги не заставят футболиста действовать на футбольном поле на пределе своих возможностей, если он сам этого не хочет. Обе команды пока показывают отличные результаты в чемпионате, они вполне могут побороться за высокие места, тем более, что имеют широкие скамейки запасных, что дает им возможность участвовать в нескольких турнирах одновременно. Глядя на эти команды, можно сказать, что тренеры строят игру клубов на перспективу, заручаясь поддержкой молодых футболистов, из которых в будущем вырастут крепкие игроки, которые будут поражать болельщиков своей техникой и мастерством. Да и почему в будущем, они это делают уже сейчас.

Игра, в которой встретятся футболисты команды Салернитана и футболисты команды Чезена должна получиться интересной. Именно такое мнение у экспертов нашего ресурса относительного данного матча. Обе команды сейчас находятся в хорошей форме и всегда проводят очные матчи на высоком уровне. Несмотря на то, что у обеих команд будут отсутствовать по несколько футболистов основы, это не должно быть серьезным поводом для того чтобы не играть в атакующий футбол. Наставники команд перед матчем отмечали, что в очном противостоянии необходимо, прежде всего, агрессивно действовать в атаке. Именно атака должна стать ключом к успеху в данном матче. Другими словами, тренеры говорили о том, что победит та команда, которой удастся забить больше голов, чем забьет соперник. Глядя на атакующие линии обеих команд, наши эксперты предполагают, что матч должен получиться результативным, так как в составе одной и другой команды впереди действуют звезды мирового футбола, которые могут сыграть в командный футбол, а могут решить игровой эпизод в одиночку. Из этого следует, что оборона соперников должна играть персонально с футболистами атаки, за которыми не так-то и легко уследить. Мы думаем, что первая половина матча будет проходить в оценочных действиях, а потом, когда игра наберет нужный темп, болельщики смогут увидеть атаку соперников во всей красе.

Фаворитом наших экспертов в противостоянии команды Салернитана и команды Чезена являются хозяева поля. Команда Салернитана сейчас показывает отличный командный футбол, который позволяет клубу стабильно набирать очки и занимать высокое место в турнирной таблице. До старта чемпионата команда рассматривалась в числе претендентов на борьбу за чемпионство и пока полностью оправдывает надежды. Исходя из информации с официального сайта клуба, травмированных игроков основы у команды нет, так что, можно ожидать, что хозяева поля с первых минут будут играть сильнейшим составом. Гости показывают в нынешнем сезоне хорошие результаты. Несмотря на то, что в составе команды нет звездных футболистов, клуб играет в комбинационный атакующий футбол, благодаря чему набирает очки и тоже занимает довольно высокое место в турнирной таблице. Однако, команда Чезена очень тяжело играет в гостях, так как клуб не умеет играть вторым номером, то нередко нарывается на убийственные атаки соперника, в связи с чем и проигрывает матчи. Поэтому, наш фаворит в противостоянии команды Салернитана и команды Чезена – хозяева поля. Мы думаем, что сегодня обеим командам вполне по силам перебить тотал мячей, предложенный букмекерами. Команда Салернитана играет в родных стенах в атакующий футбол, а гости не умеют играть в обороне, предпочитая постоянно атаковать. Исходя из этого, мы ждем, что обе команды смогут забить в этой игре, но хозяева за счет более слаженных действий, должны одержать победу.

Матч завершится победой Салернитана — 1.95, нет победителей — 3.45, матч завершится победой Чезена — 4.1.

Развитие современного футбола неотрывно связано с развитием букмекерских контор. В любой игре обязательно присутствует азарт, а там где азарт, там обязательно заключают пари, и практически всегда – на деньги. Так что, букмекерские конторы времени зря не теряли, а вплотную подошли к современному спорту, в частности к футболу. Многие букмекеры сегодня являются не только официальными спонсорами футбольных чемпионатов и турниров, но и выступают спонсорами отдельных футбольных команд. Однако наши эксперты смотрят на это с оптимизмом, так как появление большого количества букмекерских контор, дает возможность для маневра. Сегодня все букмекеры предлагают огромное количество ставок на различные футбольные матчи, причем, объем ставок будет больше в зависимости от популярности матча. Так что, на наиболее популярные футбольные матчи, можно сделать ставки на различные события, чем и пользуются наши эксперты. Так что, следуйте нашим прогнозам, и каждый футбольный матч будет приносить только положительные эмоции.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: