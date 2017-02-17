Боруссия Д — Вольфсбург (18.02.17) смотреть онлайн трансляцию

18.02.2017 однозначно войдет в историю футбола, ведь в этот день состоит такой знаменательный матч, как Боруссия Д — Вольфсбург. А увидеть его можно в 17:30 по московскому времени. Команды сейчас в великолепной форме и сильно мотивированы, так что ожидается игра высочайшего класса. В последнем матче этих команд была ничья 2-2, но сейчас футболисты будут бороться только за победу.

Каналы НТВ Футбол и Спорт 1 уже объявили о трансляции поединка Боруссия Д — Вольфсбург. Но, если у кого-то нет доступа до данных каналов, то посмотреть поединок реально на нашем сайте, а позже в нижней части страницы появятся ссылки для перехода, по которым можно смотреть онлайн матч.

Футбольный клуб Боруссия Д сейчас выступает ослабленным составом, ведь в межсезонье были проданы сразу основной нападающий и два ключевых полузащитника. Руководство дало деньги на трансферы, но из всех новичков только один сумел влиться в основной состав, так что не все позиции на футбольном поле закрыты. Особенно слабо выглядит правый фланг, где вообще нет опытных футболистов. В последних десяти турах хозяева проиграли половину матчей, а выигранных матчей было только два. Команда сейчас находится на десятом месте, но с такими результатами у хозяев нет шансов подняться выше по турнирной таблице. У хозяев на матч не выйдут центральный полузащитник и два крайних защитника.

Ужасный старт сезона отбросил футбольный клуб Вольфсбург в зону вылета, но после двух месяцев слабого выступления руководство отправило в отставку главного тренера. Его место занял не очень опытный, но талантливый наставник. Пусть он раньше работал только с клубами из низшего дивизиона, но сразу же сумел найти подход к футболистам и вернуть им интерес к игре. Благодаря ему команда снова начала набирать очки и все чаще побеждать, так что постепенно футбольный клуб Вольфсбург выбрался из зоны вылета, а сейчас занимает тринадцатую строчку. В последних пяти матчах было всего одно поражение, одна ничья и три победы. С новым тренером эффективнее стали работать нападающие, которые не завершают ни одного поединка без забитого гола.

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