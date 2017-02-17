Герта — Бавария (18.02.17) смотреть онлайн трансляцию

Футбольные клубы Герта и Бавария играли между собой еще совсем недавно, менее месяца назад. Тогда со счетом 3-1 выиграл ФК Бавария, так что в этом поединке, который пройдет 18-го февраля 2017 года, хозяева приложат максимум усилий, чтобы взять реванш. Начало поединка в 17:30 по МСК и поклонникам футбола лучше не пропускать его, ведь на поле все девяносто минут будет накал страстей.

Футбольные клубы Герта и Бавария своим поединком привлекли внимание таких каналов, как Спорт1 и Eurosport, а также наш сайт, где будут доступны ссылки для того, чтобы смотреть онлайн данный футбольный матч.

Еще в позапрошлом сезоне футбольный клуб Герта боролся за чемпионский титул, но с тех пор в команде прошли очень большие перемены и сейчас хозяева ничем не лучше обычного середняка. Руководство продало мало не половину основного состава, так и не выделив деньги на достойную замену. Главному тренеру пришлось выпускать на поле резервистов и представителей молодежной академии, так что выше восьмой строчки турнирной таблицы Герта не поднимается. На своем поле команда хоть и редко проигрывает, но довольно часто играет вничью. На выезде результаты гораздо хуже, так что болельщики уже и не мечтают о еврокубках. У хозяев из-за травм данный матч пропускают сразу три ключевых игрока – это капитан команды центральный защитник, а также два фланговых полузащитника.

В межсезонье именно футбольный клуб Бавария был самым активным на европейском трансферном рынке. Гости на усиление состава потратили почти сто пятьдесят миллионов евро, так что в команду пришли действительно опытные и талантливые игроки, которые уже успели сделать себе имя в европейском футболе. Главной покупкой стал левый вингер, который сразу же влился в основу команды и на его счету уже семь забитых голов. Остальные новички также помогают команде, благодаря чему Бавария постоянно находится среди тройки лидеров и еще имеет хорошие шансы на чемпионский титул. С выездными матчами у команды нет проблем, а пропустят игры только два футболиста – правый защитник и опорник.

Футбольный поединок Герта — Бавария доступно смотреть онлайн по ссылкам, размещенным ниже.



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