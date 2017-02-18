Прогноз на матч Герта — Бавария от эксперта 18.02.17

Эксперты нашего ресурса стараются выбирать наиболее интересные футбольные матчи для прогнозирования. В современном футболе такие матчи проводятся не только среди топ-чемпионатов, в которых выступают футбольные клубы, которые могут позволить себе приглашать звездных футболистов. Современный футбол достиг таких высот, что даже в низших лигах сейчас выступают команды, футболисты которых показывают очень приличный уровень игру. Современный футбол помолодел, и сейчас молодые футболисты стараются рано показать себя, чтобы их заметили в топ-клубах. Еще свежи примеры команд, которые недавно выступали в низших лигах или боролись за выживание в первом дивизионе, а сейчас не просто составляют конкуренцию грандам европейского футбола, но и уверенно возглавляют турнирные таблицы своих чемпионатов. Команда Герта и команда Бавария имеют богатую историю, однако сейчас командам становится все сложнее набирать очки в чемпионате. Во многом этому препятствует тяжелый график и отсутствие достойных футболистов резерва, которые бы показывали ту же игру, что и звездные футболисты основы. Эксперты не зря говорят о том, что невозможно на протяжении нескольких лет выступать одним и тем же составом, так как игроки начинают уставать, их косят травмы, да и вообще, футболистам довольно сложно мотивировать себя на достижение новых побед, когда на полках полно трофеев. Но, к противостоянию команды Герта и команды Бавария эти высказывания не имеют отношения. Данные футбольные клубы готовы всегда противостоять друг другу на высоком уровне, так как являются непримиримыми соперниками. Поэтому качественный и зрелищный футбол в этом матче гарантирован.

Напряженная борьба ждет любителей футбола в противостоянии команды Герта и команды Бавария. Обе команды ведут борьбу в чемпионате за высокие места, поэтому вряд ли их устроит другой результат в этом матче кроме победы. С составами команд полный порядок. Из лазаретов вышли основные футболисты, которые вместе с запасными игроками приступили к тренировкам в общей группе. Это вселяет оптимизм в сердца болельщиков, так как они ждут, что команды выдадут отличный матч, в котором смогут не только порадовать зрелищной игрой, но и забьют много голов в ворота друг друга. Но, глядя на последние результаты команд, наши эксперты полагают, что много мячей в этой игре может и не быть. В последних матчах атака стала проблемным местом обеих команд, так как клубы для достижения победы ограничиваются всего одним-двумя забитыми мячами, да и те даются командам очень нелегко. Если в матчах с более слабыми соперниками команды полагались на защиту, то с сильным соперником, которым являются оба клуба, этот номер может и не пройти. Поэтому, тренеры должны подумать, прежде всего, о том, чтобы разнообразить атакующие действия. Возможно, для этого потребуется подключить игроков средней зоны, заставить их работать не на оборону, а на атаку. В общем, сегодня тренеры могут удивить друг друга, внеся коррективы в тактические действия своих подопечных. Возможно, это позволит добиться положительного результата в этой игре.

Еще несколько лет назад нельзя было себе представить, что команда Герта и команда Бавария будут бороться за высокие места в чемпионате. Однако сегодня это уже больше, чем реальность, оба клуба занимают места в первой половине турнирной таблице, и в очном противостоянии попробуют продвинуться еще на несколько строчек вверх. Наши эксперты и букмекеры полагают, что больше шансов на победу в этом матче имеют футболисты команды Герта. Хозяева поля отлично выступают в этом чемпионате, а львиная доля побед клуба приходится на домашние матчи. В родных стенах, при поддержке своих болельщиков, команда Герта играет просо великолепно, легко расправляясь даже с самыми свирепыми, на первый взгляд, соперниками. Команда Бавария тоже неплохо выступает в нынешнем сезоне, однако выездные матчи – не самая сильная сторона клуба. Тем более, что из стана команд звучат неутешительные вести о том, что несколько футболистов пропустят игру в связи с травмами. В общем, мы думаем, что у команды Герта не возникнет проблем со своими соперниками, и клубу легко удастся победить. Поэтому советуем делать ставки на победу команды Герта. Оба клуба играют в атакующий футбол. Они много забивают в ворота своих соперников, при этом сами пропускают немало. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что игра должна получиться результативной, и оба соперника смогут отметиться в воротах друг друга.

В игре выиграет Герта — 1.8, в игре выиграет Бавария — 4.3, в игре не будет победителей — 3.8.

Эксперты нашего ресурса составляют множество прогнозов на футбольные матчи. В современном футболе практически ежедневно проводятся матчи между известными клубами, которые просто не могут пропустить истинные ценители этого вида спорта. Большое количество известных футболистов, которые собираются на одном стадионе, чтобы продемонстрировать все свое мастерство, естественно, приковывают к себе внимание. Такие матчи – отличная возможность насладиться футболом во всей его красе, прочувствовать атмосферу игры, стать ее участником. Мы делаем прогнозы на такие матчи не для того чтобы втянуть болельщиков в мир азарта, а для того чтобы болельщики не просто наслаждались просмотром интересных футбольных противостояний, но и неплохо на этом зарабатывали, делая ставки в букмекерских конторах. Кроме этого, ставка, сделанная под просмотр футбольного матча, еще больше усиливает эмоции, полученные от просмотра. Так что, всем выигрышных ставок и отличного футбольного вечера!

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