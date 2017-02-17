Марсель — Ренн смотреть онлайн трансляцию 18.02.17

Марсель и Ренн выйдут на футбольное поле 18-го февраля 2017 года в 19:00 по московскому времени, чтобы очередной раз померяться силами. Соперники уже неоднократно встречались на поле, но в этом сезоне – впервые. Пока по количеству побед лидируют хозяева, они выиграли два матча, а гости только один, так что они в этот раз едут не просто победить, а отыграться и сравнять счет по личным встречам.

Поединок Марсель — Ренн смотреть онлайн можно на канале НТВ Футбол, а также в интернете благодаря нашему сайту. Ссылки на онлайн трансляцию заблаговременно будут доступны для пользователей и по них будет предложено несколько вариантов трансляций.

Марсель пытается в этом сезоне вести борьбу за чемпионский титул, ведь команда на третьем месте, а до лидера только четыре очка, так что хозяева крайне важно не проигрывать, чтобы не увеличивать расстояние. В домашних матчах болельщики настолько сильно поддерживают футболистов, что даже если они уставшие, то все равно изо всех сил стараются на поле. Текущая форма команды также довольно неплохая, ведь уже восемь матчей, как Марсель не знает поражений, причем в этих поединках было шесть побед и только две ничьи, в которых соперниками были команды со второго и пятого места. Главный тренер в этой игре проведет небольшую ротацию состава, ведь последняя игра была только три дня назад, так что многие футболисты нуждаются в отдыхе и физически не смогут отбегать по полю девяносто минут.

В этом сезоне футбольный клуб Ренн на выезде выступает просто бездарно, ведь абсолютно все гостевые поединки были проиграны. В гостях футболисты клуба Ренн не сумели взять даже одного очка, так что не удивительно, что сейчас команда находится в зоне вылета. Аутсайдеру не хватает трех очков, чтобы покинуть зону вылета, но с такими результатами гости могут так и не удержаться в высшем дивизионе. В последних пяти матчах футбольный клуб Ренн проиграл сразу три матча, а в остальных двух были ничья и победа, причем над командой с последнего места. На поле хватает проблемных позиций, так что главному тренеру приходится постоянно менять схему игры в зависимости от ситуации на поле. Из-за полученного на тренировке растяжения либеро не сможет принять участия в игре.

Ссылки, которые расположены ниже, служат для перехода на различные трансляции, позволяющие смотреть онлайн футбольный поединок Марсель — Ренн в высоком качестве.



Ссылка 1

