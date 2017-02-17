Ставки на матч Вулверхэмптон – Челси, прогноз на футбол от 18.02.17

В футбольном чемпионате дело близится к экватору, поэтому уже можно подвести определенные итоги, разобраться, какие футбольные клубы претендуют на высокие места, кто будет бороться за сохранение прописки на будущий год, а кто просто будет доигрывать сезон. В связи с этим, наших экспертов заинтересовало противостояние команды Вулверхэмптон и команды Челси. Обе команды неплохо выступают в нынешнем сезоне. До старта чемпионата эксперты полагали, что хозяевам поля вполне по силам побороться в нынешнем сезоне за место в числе команд, претендующих на медали. Гости считались сильным клубом, но никто не думал, что команда может всерьез бороться за высокие места, ее скорее относили к крепким середнякам. Пока предсказания экспертов полностью оправдываются, однако впереди еще достаточно матчей чемпионата, поэтому команды могут значительно улучшить свои результаты, тем более что впереди будет трансферное окно, где можно приобрести новых футболистов и выгодно продать или отправить в аренду тех игроков, которые не смогли вписаться в стиль игры клуба или недостаточно хорошо проявили себя в команде. В общем, у команд еще много работы, поэтому сейчас они могут существенно улучшить свои позиции в турнирной таблице, для этого необходимо только показывать стабильные результаты.

Игра, в которой команда Вулверхэмптон и команда Челси будут противостоять друг другу, обещает быть очень интересной. Обе команды показывают хорошие результаты в чемпионате, что позволяет им претендовать на высокое место в турнирной таблице. Сейчас команда Вулверхэмптон и команда Челси сыграют несколько последних матчей перед каникулами, поэтому командам важно набрать максимум очков, чтобы после перерыва продолжить решать свои задачи в чемпионате. Ожидается, что обе команды будут играть сильнейшими составами. Это означает, что болельщики с первых минут матча будут наблюдать за атакующей игрой в исполнении двух команд. Напомним, что в нынешнем сезоне оба клуба играют в острый атакующий футбол, много атакуют и много забивают. Если от этого отталкиваться, то сегодняшний матч тоже должен принести много голов. Напомним, что лидеры обеих команд ведут борьбу в гонке лучших бомбардиров, поэтому они точно захотят отметиться забитыми мячами в этой игре. Наши эксперты полагают, что тренеры не должны выбирать защитную тактику на этот матч, так как в их распоряжении достаточно футболистов, чтобы можно было сыграть в атакующий футбол. Тем более, что сейчас важно набрать как можно больше очков. Мы думаем, что болельщики поддержат футболистов, чтобы они показали лучший футбол.

Игра, в которой встретятся команда Вулверхэмптон и команда Челси, по мнению экспертов нашего ресурса, должна получиться результативной. Обе команды играют в атакующий футбол, стараясь забить в ворота соперника как можно больше голов. При этом, на такую мелочь, как пропущенные мячи, они практически не обращают внимания, играя по принципу: вы нам забейте, сколько сможете, зато мы вам забьем — сколько захотим. Поэтому, мы полагаем, что букмекеры слегка занизили общий тотал этого матча, следовательно, этим надо пользоваться, поэтому мы и советуем ставить тотал забитых мячей в этой игре на больше. Относительно фаворита матча, мы полагаем, что больше шансов победить в игре имеют хозяев поля. В первую очередь, фактор родных трибун имеет очень важное значение для команды, которая перед родными болельщиками действует еще более активно, поэтому стоит ожидать просто лавину атак на ворота футболистов команды гостей. Помимо этого, нападение команды Вулверхэмптон сейчас находятся в великолепной форме, штампуя голы пачками. Гости тоже показывают не самый плохой футбол, однако, мы думаем, что им вряд ли что-то удастся противопоставить слаженной игре хозяев поля. Таким образом, мы советуем делать ставки на то, что команда Вулверхэмптон победит в матче своих соперников, тем более, что букмекеры предлагают на это событие весьма высокий коэффициент.

Выиграет встречу Вулверхэмптон — 2, выиграет встречу Челси — 3.87, нет выигравших — 3.4.

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