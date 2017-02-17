Прогнозы и ставки на матч Виктория Пльзень — Пршибрам 18.02.17

Игра, в которой примут участие команда Виктория Пльзень и команда Пршибрам обещает быть очень напряженной. Сейчас оба футбольных клуба, практически, уже прошли половину пути в чемпионате. Нельзя сказать, что для обеих команд этот путь оказался легким. Необходимость участвовать одновременно в нескольких футбольных турнирах, вызовы в национальную сборную, а также короткий летний перерыв – все это отложило свой отпечаток на футболистах, и порой, наблюдая за их действиями на футбольном поле, невольно замечаешь усталость. Далеко не каждому футбольному клубу под силу ровно проводить весь сезон, для этого необходимо иметь широкую скамейку, чтобы вовремя дать возможность отдохнуть ведущим футболистам, дав возможность проявить себя футболистам резерва. У команды Виктория Пльзень и команды Пршибрам вполне широкая скамейка запасных, но травмы преследуют основных исполнителей, поэтому сейчас команды показывают не лучший футбол, так как не все футболисты резерва готовы к титаническим нагрузкам, из-за чего в игре команд нередко возникают провалы. По заверениям тренеров, к очному противостоянию составы обеих команд должны быть более-менее в норме, так что, велика вероятность появления на футбольном поле футболистов, залечивших травмы. Это, конечно, вызовет еще больший интерес со стороны болельщиков и любителей футбола, так что, ждем интересного и результативного футбола.

Эксперты нашего ресурса выбрали матч, в котором команда Виктория Пльзень будет противостоять команде Пршибрам – не зря. Сейчас оба клуба показывают отличную игру. По словам наставников команд, они специально выводили свои клубы на пик формы к этому игровому отрезку. Не секрет, что играть матчи экватора чемпионата очень тяжело. Впереди заманчивые перспективы отдыха, поэтому футболисты должны мотивировать себя проводить матчи на высоком уровне. А лучшей мотивацией является возможность завершить чемпионат в числе лидеров, чтобы уже после перерыва начать новую компанию по финишированию на высоком месте. Тренеры обеих команд – опытные специалисты, они прекрасно понимают, что сейчас, когда футболисты других команд мысленно пребывают в отпуске – самое время для укреплений своих позиций в турнирной таблице. Поэтому, наши эксперты полагают, что противостояние команды Виктория Пльзень и команды Пршибрам будет очень боевым, так как перед обеими командами стоит задача – закончить сезон на высоком месте в турнирной таблице. В лазарете клубов нет травмированных футболистов основного состава, поэтому, мы думаем, что обе команды начнут матч лучшими силами, а уже по ходу игры тренеры будут вносить корректировки. Игра должна понравиться болельщикам, так как на футбольном поле ожидается много борьбы.

В букмекерских конторах фаворитом матча команды Виктория Пльзень и команды Пршибрам являются хозяева поля. Но, эксперты нашего ресурса с этим не согласны, мы думаем, что у гостей, как минимум, есть неплохие шансы побороться в этом матче за ничью. Команда Виктория Пльзень в родных стенах действительно играет очень мощно. Уже не один клуб поплатился за недооценку действий команды Виктория Пльзень. Да, у хозяев поля нет известных футболистов, но команда действует слаженно, а за счет быстрых нападающих, всегда угрожает воротам соперника. Гости в этом сезоне действуют не так, как от них ожидали. Перед началом чемпионата было много слухов о том, что команда Пршибрам вполне может выстрелить в этом сезоне, так как имеет отличных футболистов, которые не первый год играют вместе. Но, в самом начале чемпионата команду постигла череда травм, и только недавно все основные футболисты наконец-то смогли вернуться в состав. Благодаря этому, результаты команды Пршибрам стали улучшаться, и пройдет совсем немного времени, и команда сможет выйти на пик формы. Так что, наши эксперты полагают, что команда Пршибрам вполне в этом матче может побороться за ничью. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в этом матче гости не проиграют. Относительно забитых мячей, то вряд ли в этой игре их будет много. Гости очень внимательно действуют в обороне, поэтому будут стараться сдерживать нападающих команды Виктория Пльзень. Да и сами футболисты команды Пршибрам атакуют редко, стараясь до верного разыгрывать мяч. Поэтому, общий тотал забитых голов в этой игре мы рассматриваем на меньше.

В игре выиграет Виктория Пльзень — 1.9, в игре выиграет Пршибрам — 4.2, в игре не будет победителей — 3.6.

Развитие современного футбола неотрывно связано с развитием букмекерских контор. В любой игре обязательно присутствует азарт, а там где азарт, там обязательно заключают пари, и практически всегда – на деньги. Так что, букмекерские конторы времени зря не теряли, а вплотную подошли к современному спорту, в частности к футболу. Многие букмекеры сегодня являются не только официальными спонсорами футбольных чемпионатов и турниров, но и выступают спонсорами отдельных футбольных команд. Однако наши эксперты смотрят на это с оптимизмом, так как появление большого количества букмекерских контор, дает возможность для маневра. Сегодня все букмекеры предлагают огромное количество ставок на различные футбольные матчи, причем, объем ставок будет больше в зависимости от популярности матча. Так что, на наиболее популярные футбольные матчи, можно сделать ставки на различные события, чем и пользуются наши эксперты. Так что, следуйте нашим прогнозам, и каждый футбольный матч будет приносить только положительные эмоции.

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