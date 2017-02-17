Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Ирони Кирьят-Шмона. Рекомендуемые ставки от экспертов 18.02.17

Для футболистов команды Маккаби Тель-Авив и команды Ирони Кирьят-Шмона, которые проведут очный матч, игра будет иметь принципиальный характер. Дело в том, что обе команды ведут борьбу в чемпионате, поэтому сейчас, когда уже практически половина сезона осталась позади, очень важно сконцентрировать свои силы на каждом матче, так как это позволит стабильно набирать очки. В составах обеих команд нет выдающихся футболистов, успех в чемпионате достигается кропотливым трудом всей команды. Обе команды не первый раз будут играть между собой. За долгое время существования футбольных клубов, история неоднократно сводила эти коллективы к очных противостояниях. Наши эксперты постарались проанализировать предстоящий матч, чтобы предложить интересные ставки и прогнозы. Обычно, матчи с участие команды Маккаби Тель-Авив и команды Ирони Кирьят-Шмона проходят довольно весело. Команды играют в быстром темпе, старясь постоянно угрожать воротам соперника. Мы полагаем, что чего-то подобного стоит ждать и в сегодняшнем противостоянии, так как вряд ли наставники будут менять стиль игры клубов перед ответственным матчем. Так что, сегодня болельщики смогут сполна насладиться игрой команд, а также станут свидетелями большого количества забитых мячей. Надеемся, что команды не подведут. Более точный прогноз на этот матч можно найти ниже, всем удачных ставок и зрелищного футбола!

Игра, в которой встретятся футболисты команды Маккаби Тель-Авив и футболисты команды Ирони Кирьят-Шмона должна получиться интересной. Именно такое мнение у экспертов нашего ресурса относительного данного матча. Обе команды сейчас находятся в хорошей форме и всегда проводят очные матчи на высоком уровне. Несмотря на то, что у обеих команд будут отсутствовать по несколько футболистов основы, это не должно быть серьезным поводом для того чтобы не играть в атакующий футбол. Наставники команд перед матчем отмечали, что в очном противостоянии необходимо, прежде всего, агрессивно действовать в атаке. Именно атака должна стать ключом к успеху в данном матче. Другими словами, тренеры говорили о том, что победит та команда, которой удастся забить больше голов, чем забьет соперник. Глядя на атакующие линии обеих команд, наши эксперты предполагают, что матч должен получиться результативным, так как в составе одной и другой команды впереди действуют звезды мирового футбола, которые могут сыграть в командный футбол, а могут решить игровой эпизод в одиночку. Из этого следует, что оборона соперников должна играть персонально с футболистами атаки, за которыми не так-то и легко уследить. Мы думаем, что первая половина матча будет проходить в оценочных действиях, а потом, когда игра наберет нужный темп, болельщики смогут увидеть атаку соперников во всей красе.

Наши эксперты и букмекеры имеют единое мнение относительно фаворита предстоящего матч между командой Маккаби Тель-Авив и командой Ирони Кирьят-Шмона. Хозяева поля сейчас вышли на пик формы. Лазарет команды полностью пуст и это хороший знак. В родных стенах команда играет очень мощно, практически сметая оборону соперников. Уже многие команды пострадали от действий атаки команды Маккаби Тель-Авив, которая продолжает атаковать даже тогда, когда команда уверенно ведет в счете. Гости не отличаются стабильностью, особенно это касается выездных матчей. Создается впечатление, что в команде отсутствует дисциплина, так как команда Ирони Кирьят-Шмона может один матч провести на высоком уровне, а уже во втором матче и защита, и атака будут действовать обособленно. Так что, фаворитом в матче команды Маккаби Тель-Авив и команды Ирони Кирьят-Шмона мы видим хозяев поля, и рекомендуем делать ставки на то, что команда Маккаби Тель-Авив в этой игре добьется уверенной победы. Так как хозяева поля постоянно угрожают воротам соперника, а также являются лидерами по количеству забитых голов, то мы думаем, что наиболее верной ставкой здесь будет ставка на индивидуальный тотал забитых мячей хозяевами поля на больше. Хотя, вполне реально можно рассматривать и общий тотал на больше, так как гости, скорее всего, смогут забить свой гол. Даже если гостям не удастся забить, то хозяева поля вполне могут самостоятельно пробить общий тотал за счет хорошей атаки.

Ничья в игре — 3.4, победит в игре Маккаби Тель-Авив — 2, победит в игре Ирони Кирьят-Шмона — 3.87.

В современном футболе огромное количество интересных противостояний. Команда Маккаби Тель-Авив и команда Ирони Кирьят-Шмона относятся к тем футбольным клубам, которые показывают отличный футбол уже на протяжении нескольких лет. Команды имеют прекрасно сыгранные составы, что позволяет им бороться за самые высокие места в тех турнирах и чемпионатах, где они принимают участие. Наши эксперты стараются отслеживать все матчи этих команд, чтобы предлагать только качественные прогнозы. Ближайший матч должен привлечь внимание большого количества болельщиков, так как клубы, которые будут играть между собой, являются элитой современного футбола, так что, противостояние обещает быть интересным и зрелищным. Благодаря нашим прогнозам можно не только получить удовольствие от просмотра хорошего футбольного матча, но и выиграть деньги, делая ставки в букмекерских конторах. Будем болеть за хороший футбол и надеется, что наши прогнозы окажутся выигрышными.

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