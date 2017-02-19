Торонто — Оттава прогноз специалиста 19.02.17

Заокеанская хоккейная лига НХЛ всегда радует поклонников хоккея яркими играми, в которых хоккеисты бьются за победу до финальной сирены матча. Часть матчей не заканчиваются победой одной из команд в основное время, поэтому хоккеистам приходиться определять сильнейшего в овертайме или по буллитам. Вообще, хоккей – это один из наиболее зрелищных и динамичных видов спорта, здесь исход матча может решиться в любом периоде, а фишка НХЛ заключается в том, что в этом чемпионате хоккеисты могут изменить ход матча в свою сторону буквально за несколько секунд до финальной сирены. Именно за это любители хоккея и ценят НХЛ, предпочитая не пропускать ни одного матча. Сегодня эксперты нашего ресурса решили обратить свое внимание на противостояние команды Торонто и команды Оттава. Оба хоккейных клуба сейчас явно на подъеме, они показывают отличные результаты и радуют своих поклонников результативной игрой. Мы думаем, что команда Торонто и команда Оттава являются одними из претендентов на попадание в плей-офф, а эксперты НХЛ считают, что одну из этих команд можно будет увидеть в финальном матче за Кубок Стэнли. Пока мы будем смотреть противостояние этих команд в регулярном чемпионате НХЛ, и смеем предположить, что оно будет не менее интересным, чем финальная игра за Кубок Стэнли.

Хоккей сегодня имеет огромную популярность среди любителей спортивных ставок. Чаще всего, бетторы выбирают для ставок наиболее интересные чемпионаты, так как полагают, что делая ставки под просмотр интересного матча – убивают двух зайцев: наслаждают отличной игрой в исполнении профессионалов и могут заработать неплохие деньги, в случае, если сделанная ставка окажется выигрышной. Как правило, такие ставки обречены на неудачу, а беттор не получает ни прибыли, ни удовольствия от просмотра хоккейного матча. Наши эксперты берутся это исправить. В самый разгар регулярного сезона НХЛ, мы выбираем наиболее интересные, на наш взгляд, противостояния, и стараемся предложить как можно больше прогнозов, чтобы каждый беттор смог выбрать для себя наиболее интересную ставку. Сегодня мы рассматриваем противостояние команды Торонто и команды Оттава. Оба клуба сейчас набрали неплохой ход, что дает им возможность находиться в числе претендентов на попадание в плей-офф. Поэтому в этом матче победа важна обеим командам, следовательно, независимо от счета на табло, борьба в этом матче будет длиться с первой и до последней секунды. Судя по результатам очных встреч этих хоккейных клубов, наши эксперты склонны предполагать, что результативный хоккей болельщики смогут увидеть уже с первых минут матча, так как команда Торонто и команда Оттава играют очень агрессивно в атаке.

Благодаря тому, что эксперты нашего ресурса тщательно анализируют каждый матч НХЛ, мы предлагаем только наиболее интересные и качественные прогнозы. Матч, в котором в рамках регулярного чемпионата встретятся хоккеисты команды Торонто и хоккеисты команды Оттава должен получиться интересным. Наши эксперты полагают, что эти две атакующие команды должны на двоих забросить довольно много шайб. На эту мысль наталкивают и личные встречи этих команд. В общем, мы думаем, что общий тотал заброшенных шайб в этой игре на больше – отличная ставка, мимо которой не должны проходить бетторы. Помимо этого, мы полагаем, что к общему тоталу шайб можно добавлять и ставки на индивидуальный тотал каждой команды на больше. В составе обеих команд достаточно хоккеистов, которые умеют делать решающие броски. Относительно победителя матча, скорее всего, хоккеисты команды Торонто выиграют игру, так как родная площадка, болельщики и фора в несколько дней отдыха должны положительно сказаться на игре хозяев площадки, сделать ее более агрессивной. Гости мало в чем уступают свои соперникам, но из-за отсутствия нескольких хоккеистов, а также учитывая напряженный календарь команды Оттава, скорее всего, к концовке матча гостям будет тяжело успевать за стремительными атаками хоккеистов команды Торонто, поэтому мы советуем делать ставки на победу команды Торонто в этом противостоянии.

В матче победителем станет Торонто — 2, нет победителей в матче — 3.4, в матче победителем станет Оттава — 3.87.

Мы неоднократно говорили о том, что чемпионат НХЛ непредсказуем и зрелищен. Все матчи проходят при полностью заполненных трибунах, а у экранов телевизоров за событиями на площадке наблюдают миллионы болельщиков. Противостояние команды Торонто и команды Оттава тоже пройдет при полных трибунах, так как на льду встретятся две известные хоккейные команды НХЛ, которые в каждом сезоне претендуют только на самые высокие места. Нынешний сезон не является исключением, сейчас команды показывают хорошую игру и в каждом матче подтверждают свой статус. Наши эксперты полагают, что игра будет очень насыщенной, так как главными козырями обеих команд являются стремительные атаки на ворота соперников и постоянный прессинг. Сегодня такая тактика может принести успех, поэтому менеджеры вряд ли будут отказываться от своих любимых тактических приемов, и болельщиков ждет динамичный атакующий хоккей со множеством бросков и большим количеством заброшенных шайб.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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