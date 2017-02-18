Прогнозы и ставки специалистов на матч Гвадалахара — Америка 19.02.17

Эксперты нашего ресурса пристально следят за футбольными противостояниями. Для прогнозирования мы выбираем наиболее интересные матчи, в которых встречаются футбольные команды, играющие в яркий футбол, создающие большое количество голевых моментов. Именно такой футбол по вкусу современному болельщику, так как от игр, в которых соперники лениво перекатывают мяч у своей штрафной площади или весь матч возятся в центре поля – мало толку, от него только клонит в сон. И даже ставки не помогают усилить интерес к просмотру такого матча. Другое дело, когда матч динамичный, мяч двигается от одной штрафной площади к другой, за полетом мяча просто не успеваешь следить, а то, как был забит очередной мяч – понимаешь, только несколько раз посмотрев повтор. Вот такие матчи по душе современным болельщикам, такие матчи вызывают желание делать ставки в букмекерских конторах, так как понимаешь, что скучными или неинтересными такие матчи просто не могут быть. Именно такие матчи прогнозируют наши эксперты. И в ближайшее время состоится подобный матч: команда Гвадалахара встретится с командой Америка. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне показывают яркий атакующий футбол, играя практически без обороны. Между собой эти команды немало забивают и, что интересно, динамичная игра преобладает все 90 минут матча. Такой матч точно придется по вкусу настоящим любителям футбол.

Ситуация вокруг матча команды Гвадалахара и команды Америка начала накаляться задолго до старта матча. В СМИ начали публиковать привью, в которых проводились сравнения лучших игроков команд. Поднимались различные истории, связанные с соперничеством клубов, а также брались интервью у тренеров и футболистов, которые в разные годы входили в состав команды Гвадалахара и команды Америка. В общем, СМИ, как могли, разогревали публику перед этим противостоянием. Наши эксперты тоже решили не оставаться в стороне. Мы тщательно проанализировали статистику выступлений команд в нынешнем чемпионате, а также статистику выступлений команд в матчах между собой. Это позволило нам сделать определенные выводы, которые мы отразили в своих прогнозах на этот матч. Особенно порадовало нас то, что многие букмекерские конторы предложили огромный выбор ставок на этот матч. Причем, дали не только ставки на основные исходы противостояния, но и широкую роспись на статистику. Мы полагаем, что матч должен получиться богатым на события, так как команды всегда проводят матчи друг с другом активно. У хозяев поля стоит отметить хорошую линию атаки, а у гостей – надежную оборону. Однако какую тактику изберут тренеры на этот матч – пока неясно. Но одно можно сказать точно – матч будет очень и очень интересным.

Команда Гвадалахара и команда Америка, которые сыграют между собой в ближайшем матче, являются одними из лидеров чемпионата. Оба клуба сейчас находятся в прекрасной форме, о чем свидетельствуют результаты последних игр чемпионата. Кроме этого, в составах команд нет существенных потерь перед этим матчем. Так что, болельщики могут справедливо ожидать интересный футбол в исполнении обеих команд. Наши эксперты полагают, что фаворитом игры являются хозяева поля. Команда набрала хороший ход, одержав несколько побед подряд, причем, клуб в родных стенах крайне мало пропускает от своих соперников, а этот факторов в игре может иметь ключевое значение. Да и вообще, команда Гвадалахара выглядит более симпатично в последних матчах по сравнению со своими соперниками, которым победы даются с трудом. Гости поднялись на высокое место в турнирной таблице благодаря необычайному везению. То судьи поставят пенальти в ворота соперников команды Америка, то удалят игрока, то добавят более пяти минут. В общем, на таких вот мелких погрешностях арбитров и строится успех команды Америка. Все более-менее серьезные матчи клуб в этом сезоне провалил. Так что, фаворитом наших экспертов здесь является команда Гвадалахара, и за такой коэффициент победу этого клуба однозначно стоит играть. Общий тотал забитых голов в игре мы видим на меньше. У хозяев поля слишком насыщенная оборона, чтобы ее можно было взять с наскока, да и сами хозяева поля не тот клуб, который готов бежать вперед все 90-то минут матча. А вот нарушений правил и желтых карточек в игре ожидается много, так как команды не самые корректные, да и между собой играют грубо.

В игре выиграет Гвадалахара — 1.8, в игре выиграет Америка — 4.3, победителей в игре нет — 3.8.

Не всегда нашим экспертам удается верно проанализировать некоторые футбольные матчи. Напомним, что для качественного анализа необходимо учитывать огромное количество факторов. Однако, многие футбольные клубы просто стараются скрыть информацию, чтобы ей не воспользовались соперники, а из-за этого возникают казусы. Но, мы всегда стараемся быть на высоте, предлагая прогнозы не только на исход футбольных противостояний, но и на статистику, которую, как известно, обмануть очень тяжело. В преддверии матча, где команды Гвадалахара встретится с командой Америка, наши эксперты смогли найти несколько интересных прогнозов на этот матч. Выше с ними можно ознакомиться более детально. Надеемся, что команда Гвадалахара и команда Америка не подведут и матч получиться динамичным и результативным. Мы всегда стараемся выбирать наиболее интересные, с точки зрения соперничества, матчи, чтобы футбольные болельщики могли наслаждаться качественным футболом.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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