Боруссия М — РБ Лейпциг (19.02.17) смотреть онлайн трансляцию

19.02.2017 однозначно войдет в историю футбола, ведь в этот день состоит такой знаменательный матч, как Боруссия М — РБ Лейпциг. А увидеть его можно в 17:30 по московскому времени. Команды сейчас в великолепной форме и сильно мотивированы, так что ожидается игра высочайшего класса. В последнем матче этих команд была ничья 2-2, но сейчас футболисты будут бороться только за победу.

Трансляция матча Боруссия М — РБ Лейпциг будет осуществляться не только российскими, но и европейскими спортивными каналами. Кроме того, не обошел стороной данную игру наш сайт, ведь смотреть онлайн можно будет и с помощью подготовленных ссылок.

Уже более двух месяцев футбольный клуб Боруссия М не может подняться с последнего места турнирной таблицы. За это время нетерпеливый президент клуба уже дважды увольнял главного тренера, но в итоге все закончилось тем, что команду принял наставник, с которым она начинала данный сезон. Пока после его возращения было сыграно только два матча, которые завершились с ничейным результатом. Хорошо, что хозяева не проиграли, но если аутсайдер продолжит набирать по одному очку за игру, то все равно не сможет покинуть зону вылета, так что футбольному клубу Боруссия М нужно побеждать. Из-за повреждений на данный матч у хозяев не выйдут атакующий полузащитник и левый вингер, так что ожидать креатива в нападении не стоит.

Футбольный клуб РБ Лейпциг лучше остальных выступает на выезде в дивизионе, ведь несмотря на то, что половина сезона уже позади, у команды до сих пор не было ни одного поражения в гостях. Да, пять поединков завершились вничью, но в остальных матчах гости одержали победы. Сейчас РБ Лейпциг занимает четвертое место, а до лидера небольшое расстояние в пять очков, так что если поднажать, то вполне реально включиться в борьбу за чемпионский титул. Команда пока не вышла на пик формы, но потенциал есть, а значит, вполне вероятно, что РБ Лейпциг продолжит свою победную серию, составляющую пока только четыре матча. К счастью, нет и существенных кадровых потерь, ведь в лазарете находится только один нападающий, но он в этом сезоне вообще не выходил на поле.

Далее можно найти ссылки, по которым и получится смотреть онлайн футбольный матч Боруссия М — РБ Лейпциг.



Ссылка 1

