Прогноз на матч Сумгаит — АЗАЛ 19.02.17

Игра, в которой примут участие команда Сумгаит и команда АЗАЛ обещает быть очень напряженной. Сейчас оба футбольных клуба, практически, уже прошли половину пути в чемпионате. Нельзя сказать, что для обеих команд этот путь оказался легким. Необходимость участвовать одновременно в нескольких футбольных турнирах, вызовы в национальную сборную, а также короткий летний перерыв – все это отложило свой отпечаток на футболистах, и порой, наблюдая за их действиями на футбольном поле, невольно замечаешь усталость. Далеко не каждому футбольному клубу под силу ровно проводить весь сезон, для этого необходимо иметь широкую скамейку, чтобы вовремя дать возможность отдохнуть ведущим футболистам, дав возможность проявить себя футболистам резерва. У команды Сумгаит и команды АЗАЛ вполне широкая скамейка запасных, но травмы преследуют основных исполнителей, поэтому сейчас команды показывают не лучший футбол, так как не все футболисты резерва готовы к титаническим нагрузкам, из-за чего в игре команд нередко возникают провалы. По заверениям тренеров, к очному противостоянию составы обеих команд должны быть более-менее в норме, так что, велика вероятность появления на футбольном поле футболистов, залечивших травмы. Это, конечно, вызовет еще больший интерес со стороны болельщиков и любителей футбола, так что, ждем интересного и результативного футбола.

Еще несколько лет назад противостояние команды Сумгаит и команды АЗАЛ в рамках чемпионата вряд ли бы заинтересовало любителей футбола. Однако, за эти несколько лет ситуация в современном футболе кардинально изменилась. Сейчас команда Сумгаит и команда АЗАЛ находятся в числе претендентов на высокие места в чемпионате, поэтому наши эксперты не смогли обойти этот матч стороной, тем более, что букмекеры предложили очень интересные коэффициенты на это противостояние. Команды встречаются между собой не в первый раз. Однако в статусе претендентов на высокие места в чемпионате это происходит впервые. Мы думаем, что, несмотря на хорошую игру, которую оба клуба продемонстрировали в нынешнем сезоне, в ответственном матче они будут играть в закрытый футбол, так как сейчас команды будут больше думать о том, как бы сохранить свои ворота в неприкосновенности, чем о взятии ворот соперника. Несмотря на это, мы думаем, что игра должна получиться интересной, так как всегда интересно наблюдать за командами, которые показывают неожиданные результаты. Поэтому, наши эксперты сделали несколько интересных прогнозов на этот матч, при помощи которых можно выиграть хорошие деньги в букмекерских конторах, а также существенно увеличит интерес к просмотру данного матча.

Команда Сумгаит и команда АЗАЛ в матчах между собой всегда демонстрируют отличный футбол. Причем, команды радуют болельщиков не только прекрасными комбинациями, но и забивают много мячей, и это несмотря на то, что у обеих команд довольно насыщенная оборона, которая в матчах с остальными соперниками зарекомендовала себя крепким орешком. Исходя из этого, основной ставкой на матч команды Сумгаит и команды АЗАЛ является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Причем, наши эксперты полагают, что в этой игре обеим командам под силу пробить индивидуальный тотал голов, предлагаемый букмекерами. Так что, в этой игре мы видим результативный футбол в исполнении обеих команд. Наш фаворит противостояния – гости. Можно много говорить о надежной обороне команды Сумгаит, о том, что этот клуб великолепно играет в родных стенах, о поддержке болельщиков. Но, у гостей есть один козырь – это лучшее нападение, которое способно поставить в тупик любую оборону и пробить любого голкипера. Многие команды на своем опыте убеждались в актуальности этого нападения, которое стабильно забивает, благодаря чему, команда Сумгаит борется за самые высокие места во всех турнирах, в которых принимает участие. Поэтому, в противостоянии команды Сумгаит и команды АЗАЛ наш фаворит – гости, и мы рекомендуем делать ставки на победу команды АЗАЛ в этой игре.

Ничейный счет в матче — 3.6, победа достанется Сумгаит — 1.9, победа достанется АЗАЛ — 4.2.

Команда Сумгаит и команда АЗАЛ в нынешнем сезоне показывают хороший уровень игры. Между собой эти соперники уже встречались неоднократно, однако однозначно сказать о том, кто ведет в многолетнем противостоянии нельзя. Отметим, что перед стартом сезона со стороны одной и другой команды было много высказываний о том, что клубы обязательно соберут все трофеи турниров и чемпионатов, в которых принимают участие. Учитывая специфику современного футбола, где на первом плане стоит техника и атака, а не оборона и фолы, наши эксперты сильно сомневаются в том, что эти высказывания будут иметь продолжение. Возможно, что в одном турнире командам и улыбнется удача, однако лидировать во всех у них не получится, так как для этого придется слишком много затратить ресурсов, в том числе и требовать от своих футболистов невозможного. Мы думаем, что команды вполне могут сосредоточиться на чемпионате, хотя, если лидеры будут находиться в прекрасной форме, то они вполне могут замахнуться и на большее. Но, сейчас все взгляды прикованы к будущему противостоянию этих клубов, так что, будем наслаждаться игрой.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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