Прогноз на матч АЕК — Олимпиакос. Рекомендуемые ставки от экспертов 19.02.17

Команда АЕК и команда Олимпиакос, которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.

Мы давно ждали матча, в которой на футбольном поле сойдутся команда АЕК и команда Олимпиакос. На данный момент, это одни из лучших футбольных клубов, которые показывают отличную игру и в атаке, и в обороне. В составе обеих команд достаточно высококлассных футболистов, демонстрирующих слаженную командную игру. Благодаря этому, команды постоянно ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, в которых принимают участие. Сейчас команды будут бороться между собой за лидерство в турнирной таблице чемпионата. Пока ситуация складывается благоприятно для обоих клубов, так как они имеют практически одинаковое количество очков. Хотя впереди в чемпионате еще предстоит сыграть очень много матчей, но ключевым все же является данное противостояние, так как здесь перед командами открывается прекрасная перспектива собственными руками устранить конкурента и добиться единоличного лидерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться бескомпромиссным и зрелищным, так как не один из соперников не будет уступать свои конкурентам ни сантиметра футбольного поля. Эмоции в матче будут бить через край, а сама игра должна получиться еще и результативной, так как сойдутся два лучших нападения чемпионата. Так что, любители футбола обязательно должны посмотреть этот матч!

Наши эксперты всегда стараются предлагать лучшие прогнозы на футбольные матчи, поэтому мы не смогли пройти мимо игры, в которой встретятся команда АЕК и команда Олимпиакос. Забегая наперед, отметим, что в этом матче мы считаем ничью. Те бетторы, которые любят рисковать, могут поставить на ничейный исход в матче, остальные же, могут сыграть этот исход в различных вариациях. Теперь объясним, почему мы так думаем. Команда АЕК и команда Олимпиакос имеют практически одинаковое количество очков и располагаются в верхней части турнирной таблицы, где идет не шуточная борьба. Казалось бы, что может быть лучше, чем обыграть конкурента, набрать очки и подняться в турнирной таблице. Но здесь все не так просто. Для победы одной из команд придется потратить огромное количество сил, а впереди еще много матчей в различных турнирах. Кроме этого, в чемпионате еще даже не сыграна половина матчей, поэтому пока нет необходимости выкладываться по полной в одной единственной игре. Скорее всего, в этом матче футболисты обеих команд сыграют осторожно, заработают по 1 баллу и спокойно продолжат дальше бороться в чемпионате. Исходя из этого, общий тотал голов видится на меньше, так как вряд ли одна из команд будет рисковать, и играть в открытый футбол. А вот нарушений и желтых карточек будет много, так как, скорее всего, игра будет идти через центр, где будет присутствовать тактика мелкого фола с одной и другой стороны.

Матч завершится победой АЕК — 1.85, ничья в матче — 3.5, матч завершится победой Олимпиакос — 4.4.

Команда АЕК и команда Олимпиакос в нынешнем сезоне показывают хороший уровень игры. Между собой эти соперники уже встречались неоднократно, однако однозначно сказать о том, кто ведет в многолетнем противостоянии нельзя. Отметим, что перед стартом сезона со стороны одной и другой команды было много высказываний о том, что клубы обязательно соберут все трофеи турниров и чемпионатов, в которых принимают участие. Учитывая специфику современного футбола, где на первом плане стоит техника и атака, а не оборона и фолы, наши эксперты сильно сомневаются в том, что эти высказывания будут иметь продолжение. Возможно, что в одном турнире командам и улыбнется удача, однако лидировать во всех у них не получится, так как для этого придется слишком много затратить ресурсов, в том числе и требовать от своих футболистов невозможного. Мы думаем, что команды вполне могут сосредоточиться на чемпионате, хотя, если лидеры будут находиться в прекрасной форме, то они вполне могут замахнуться и на большее. Но, сейчас все взгляды прикованы к будущему противостоянию этих клубов, так что, будем наслаждаться игрой.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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