Сегодня матч Белененсеш — Гимарайнш. Прогнозы и ставки от эксперта 19.02.17

Эксперты нашего ресурса пристально следят за футбольными противостояниями. Для прогнозирования мы выбираем наиболее интересные матчи, в которых встречаются футбольные команды, играющие в яркий футбол, создающие большое количество голевых моментов. Именно такой футбол по вкусу современному болельщику, так как от игр, в которых соперники лениво перекатывают мяч у своей штрафной площади или весь матч возятся в центре поля – мало толку, от него только клонит в сон. И даже ставки не помогают усилить интерес к просмотру такого матча. Другое дело, когда матч динамичный, мяч двигается от одной штрафной площади к другой, за полетом мяча просто не успеваешь следить, а то, как был забит очередной мяч – понимаешь, только несколько раз посмотрев повтор. Вот такие матчи по душе современным болельщикам, такие матчи вызывают желание делать ставки в букмекерских конторах, так как понимаешь, что скучными или неинтересными такие матчи просто не могут быть. Именно такие матчи прогнозируют наши эксперты. И в ближайшее время состоится подобный матч: команда Белененсеш встретится с командой Гимарайнш. Оба футбольных клуба в нынешнем сезоне показывают яркий атакующий футбол, играя практически без обороны. Между собой эти команды немало забивают и, что интересно, динамичная игра преобладает все 90 минут матча. Такой матч точно придется по вкусу настоящим любителям футбол.

Прогнозирование футбольных матчей всегда сопряжено с тщательным анализом статистических данных. Помимо этого, эксперты нашего ресурса просматривают матчи соперников, чтобы определить их текущую форму, а также понять о роли каждого футболиста в команде. Судя по тому, что мы увидели во время анализа матчей команд, которые примут участие в предстоящем матче, команда Белененсеш и команда Гимарайнш подходят к очному противостоянию в хорошей форме с равными шансами на успех. Не всегда фактор родного поля имеет ключевое значение для победы команды. В чемпионате есть команды, которые гораздо лучше выступают в выездных матчах, а есть и такие клубы, которые могут показывать отличные результаты и на своем поле и на поле соперников. Сейчас необходимо отталкиваться от текущей формы команд, а глядя на соперников, мы обратили внимание на слаженные действия защиты и нападения, между которыми практически нет разрывов. Это означает, что команды отлично сыграны и действуют, как единое целое. Помимо этого, нельзя сбрасывать со счетом индивидуальное мастерство отдельных футболистов, которые в одиночку могут решить любой игровой эпизод. В общем, из того, что нам удалось узнать, мы сделали выводы о том, что игра предстоит очень интересная, с хорошими шансами на победу для одной и другой команды

В букмекерских конторах выставили очень интересный коэффициент на победу команды Белененсеш. Наши эксперты полагают, что букмекеры слегка занизили коэффициенты на победу хозяев поля, поэтому, в матче команды Белененсеш и команды Гимарайнш мы предлагаем сделать ставки на то, что гости не проиграют. Казалось бы, что может помешать команде Белененсеш победить в этом матче. За хозяев клуба будет все, начиная от стадиона и заканчивая травмами и потерями у гостей. Но, наши эксперты смогли отыскать довольно интересный аргумент, который говорит в пользу нашего выбора. Гости отлично играют выездные поединки, причем, на выезде команда действует более стабильно, чем в родных стенах. Согласитесь, в современном футболе такое встретишь нечасто. Однако это факт. И мы решили воспользоваться этим фактом в матче команды Белененсеш и команды Гимарайнш. Глядя на результаты очных противостояний, где у гостей неоспоримое преимущество, мы полагаем, что и в сегодняшнем матче у гостей есть все шансы на то, чтобы увезти очки. Так что, рекомендуем делать ставки на то, что гости в этой игре, как минимум, не проиграют. Относительно тотала, мы думаем, что голов в матче будет немного, так как обе команды предпочитают играть в защитный футбол, больше думаю о том, как разрушить атаки соперника, чем о том, как создать что-то у ворот соперника. В связи с этим, мы думаем, что фолов и желтых карточек в игре будет много, следовательно, эти тоталы советуем играть на больше.

Ничья в противостоянии — 3.45, в противостоянии победит Белененсеш — 1.95, в противостоянии победит Гимарайнш — 4.1.

Нашим экспертам всегда удается находить наиболее интересные и зрелищные футбольные матчи. Мы всегда стараемся быть в курсе последних новостей и изменений, происходящих в станах команд Благодаря этому, мы всегда предоставляем отличные прогнозы на футбольные матчи. Команда Белененсеш и команда Гимарайнш, которые встретятся в очном противостоянии, в последние годы являются непримиримыми соперниками. Это качество серьезно сказывается и на игре этих команд друг с другом. Сейчас редко можно увидеть по-настоящему грубую игру, когда команда не просто срывает атаки соперника грубыми приемами в центре поля, а действует осознанно, чтобы травмировать своего оппонента. При этом, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые могут сыграть технично. Благодаря этому, противостояние этих футбольных клубов приобретает особый колорит – смесь техничности и грубости, а такой футбол очень любят футбольные болельщики. Так что, рекомендуем матч команды Белененсеш и команды Гимарайнш к просмотру, надеемся, что команды покажут отличную игру.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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