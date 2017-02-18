Прогнозы и ставки на матч Алькоркон — Сарагоса 19.02.17

Игра, в которой примут участие команда Алькоркон и команда Сарагоса обещает быть очень напряженной. Сейчас оба футбольных клуба, практически, уже прошли половину пути в чемпионате. Нельзя сказать, что для обеих команд этот путь оказался легким. Необходимость участвовать одновременно в нескольких футбольных турнирах, вызовы в национальную сборную, а также короткий летний перерыв – все это отложило свой отпечаток на футболистах, и порой, наблюдая за их действиями на футбольном поле, невольно замечаешь усталость. Далеко не каждому футбольному клубу под силу ровно проводить весь сезон, для этого необходимо иметь широкую скамейку, чтобы вовремя дать возможность отдохнуть ведущим футболистам, дав возможность проявить себя футболистам резерва. У команды Алькоркон и команды Сарагоса вполне широкая скамейка запасных, но травмы преследуют основных исполнителей, поэтому сейчас команды показывают не лучший футбол, так как не все футболисты резерва готовы к титаническим нагрузкам, из-за чего в игре команд нередко возникают провалы. По заверениям тренеров, к очному противостоянию составы обеих команд должны быть более-менее в норме, так что, велика вероятность появления на футбольном поле футболистов, залечивших травмы. Это, конечно, вызовет еще больший интерес со стороны болельщиков и любителей футбола, так что, ждем интересного и результативного футбола.

Футбол – один из наиболее популярных и зрелищных видов спорта, который имеет многомиллионную армию фанатов во всем мире. Команды, которые сыграют между собой в матче – команда Алькоркон и команда Сарагоса, пользуются любовью и уважением болельщиков, так как за плечами этих команд огромное количество побед в различных турнирах. В чемпионате эти футбольные клубы всегда соперничают между собой. Их соперничество сложилось исторически и лишь подогревается футбольными распрями. В составах обеих команд достаточно известных футболистов, которые умеют не только отлично сыграть в командную игру, но и могут взять решение игрового эпизода на себя. Звездные футболисты – настоящие лидеры своих команд, так как от успешности их действий на футбольном поле зависит успех всей команды. Так что, матч команды Алькоркон и команды Сарагоса – это не просто противостояние старых знакомых, которые постоянно соперничают между собой, но и противостояние лидеров этих команд, которые пытаются доказать друг другу, кто же из них лучший игрок современности. Матч ожидается очень интересными, так обе команды могут предложить друг другу интересные комбинации и неожиданные тактические действия, разработанные наставниками специально к этому противостоянию. Советуем не пропустить эту игру!

Команда Алькоркон и команда Сарагоса в матчах между собой всегда демонстрируют отличный футбол. Причем, команды радуют болельщиков не только прекрасными комбинациями, но и забивают много мячей, и это несмотря на то, что у обеих команд довольно насыщенная оборона, которая в матчах с остальными соперниками зарекомендовала себя крепким орешком. Исходя из этого, основной ставкой на матч команды Алькоркон и команды Сарагоса является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Причем, наши эксперты полагают, что в этой игре обеим командам под силу пробить индивидуальный тотал голов, предлагаемый букмекерами. Так что, в этой игре мы видим результативный футбол в исполнении обеих команд. Наш фаворит противостояния – гости. Можно много говорить о надежной обороне команды Алькоркон, о том, что этот клуб великолепно играет в родных стенах, о поддержке болельщиков. Но, у гостей есть один козырь – это лучшее нападение, которое способно поставить в тупик любую оборону и пробить любого голкипера. Многие команды на своем опыте убеждались в актуальности этого нападения, которое стабильно забивает, благодаря чему, команда Алькоркон борется за самые высокие места во всех турнирах, в которых принимает участие. Поэтому, в противостоянии команды Алькоркон и команды Сарагоса наш фаворит – гости, и мы рекомендуем делать ставки на победу команды Сарагоса в этой игре.

Выиграет встречу Алькоркон — 2, выиграет встречу Сарагоса — 3.87, нет выигравших — 3.4.

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