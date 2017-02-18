ПСЖ — Тулуза смотреть онлайн (19.02.17) прямую трансляцию матча

19.02.2017 однозначно войдет в историю футбола, ведь в этот день состоит такой знаменательный матч, как ПСЖ — Тулуза. А увидеть его можно в 23:00 по московскому времени. Команды сейчас в великолепной форме и сильно мотивированы, так что ожидается игра высочайшего класса. В последнем матче этих команд была ничья 2-2, но сейчас футболисты будут бороться только за победу.

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ПСЖ пытается в этом сезоне вести борьбу за чемпионский титул, ведь команда на третьем месте, а до лидера только четыре очка, так что хозяева крайне важно не проигрывать, чтобы не увеличивать расстояние. В домашних матчах болельщики настолько сильно поддерживают футболистов, что даже если они уставшие, то все равно изо всех сил стараются на поле. Текущая форма команды также довольно неплохая, ведь уже восемь матчей, как ПСЖ не знает поражений, причем в этих поединках было шесть побед и только две ничьи, в которых соперниками были команды со второго и пятого места. Главный тренер в этой игре проведет небольшую ротацию состава, ведь последняя игра была только три дня назад, так что многие футболисты нуждаются в отдыхе и физически не смогут отбегать по полю девяносто минут.

Травмы настолько сильно обессилели футбольный клуб Тулуза, что скоро главному тренеру вообще не будет кого выпускать на футбольное поле. Сейчас наставнику придется выпустить на игру всех молодых защитников, ведь все четыре ключевых игрока обороны находятся в лазарете. Кроме того, травмированные есть и в полузащите, и в нападении. Понятно, что, выступая резервным составом Тулуза показывает слабый уровень футбола. В последних пяти матчах было только две ничьи и три поединка было проиграно. Причем, голов гости пропускают очень много, ведь хуже оборону имеют только аутсайдеры из зоны вылета. В последнем матче футбольный клуб Тулуза проиграл у себя дома со счетом 1-4.

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