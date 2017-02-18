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|Кингс
|19.02 06:00 по МСК.
|Флорида
У Лос-Анджелеса в списке травмированных два игрока: Куик основной вратарь команды, который получил травму ещё в начале сезона и Нолан. Также под вопросом участие в матче Грина. У Флориды список травмированных пуст.
|Монпелье
|19.02 19:00 по МСК.
|Ст. Этьен
Предлагаем прогноз и ставку на один из самых рейтинговых матчей предстоящего тура Чемпионата Франции
|Овьедо
|19.02 20:00 по МСК.
|Хетафе
"Хетафе" и "Реал Овьедо" идут в зоне плей-офф испанской Сегунды и всерьез претендуют на повышение. Кому сегодня удастся укрепить свои позиции в верхней части таблицы? Ответ в нашем прогнозе.
|Барселона
|19.02 22:45 по МСК.
|Леганес
Сможет ли Барселона отойти от парижского позора?
Заокеанская хоккейная лига НХЛ всегда радует поклонников хоккея яркими играми, в которых хоккеисты бьются за победу до финальной сирены матча. Часть матчей не заканчиваются победой одной из команд в основное время, поэтому хоккеистам приходиться определять сильнейшего в овертайме или по буллитам. Вообще, хоккей – это один из наиболее зрелищных и динамичных видов спорта, здесь исход матча может решиться в любом периоде, а фишка НХЛ заключается в том, что в этом чемпионате хоккеисты могут изменить ход матча в свою сторону буквально за несколько секунд до финальной сирены. Именно за это любители хоккея и ценят НХЛ, предпочитая не пропускать ни одного матча. Сегодня эксперты нашего ресурса решили обратить свое внимание на противостояние команды Колорадо и команды Тампа-Бэй. Оба хоккейных клуба сейчас явно на подъеме, они показывают отличные результаты и радуют своих поклонников результативной игрой. Мы думаем, что команда Колорадо и команда Тампа-Бэй являются одними из претендентов на попадание в плей-офф, а эксперты НХЛ считают, что одну из этих команд можно будет увидеть в финальном матче за Кубок Стэнли. Пока мы будем смотреть противостояние этих команд в регулярном чемпионате НХЛ, и смеем предположить, что оно будет не менее интересным, чем финальная игра за Кубок Стэнли.
Популярность чемпионату НХЛ приносит не только высокий профессионализм хоккеистов, но и очень жесткая конкуренция, которая царит в этом чемпионате. Напомним, что со стартом чемпионата все команды находятся в одинаковых условиях и имеют равные шансы на завоевание места в плей-офф. Однако, в зависимости от сыгранности и мастерства хоккеистов, а также от точных тактических схем менеджеров, только самые подготовленные клубы могут попасть в плей-офф. Эксперты НХЛ говорят о том, что команда Колорадо и команда Тампа-Бэй, которые сойдутся в очном противостоянии, являются как раз теми командами, у которых есть все необходимое для участия в плей-офф. Пока результаты клубов в нынешнем сезоне подтверждают слова экспертов, но, не будем забывать о том, что сезон в НХЛ достаточно длинный, а команды, фактически, сыграли только его половину, поэтому преждевременные выводы пока делать не стоит. Еще ни одна команда не обеспечила себе место в плей-офф, поэтому в этой игре к победе будут стремиться обе команды, а судя по результатам, которые команда Колорадо и команда Тампа-Бэй показывают в очных противостояниях, болельщикам сегодняшний матч должен обязательно прийтись по вкусу. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться весьма насыщенным, поэтому предлагают не только насладиться игрой, но и сделать ставки, подробное описание которых можно найти ниже.
Чемпионат НХЛ приближается к своей средине, поэтому клубам уже некуда отступать, нужно играть только на победу. Это отлично понимают в составе команды Колорадо и команды Тампа-Бэй. Пока оба клуба не могут похвастаться тем, что уже гарантировали себе место в плей-офф, поэтому для них важна каждая победа. Наши эксперты полагают, что противостояние между командой Колорадо и командой Тампа-Бэй в регулярном чемпионате НХЛ получится довольно жестким, поэтому общий тотал штрафных минут лучше играть в этом матче на больше, тем более что статистика показывает, что эти команды между собой играют довольно грубо. Относительно фаворита этого матча, то мы думаем, что больше шансов победить в этой игре у команды Колорадо, так как клуб действует более организованно и слаженно в последних матчах. Нельзя сказать, что гости играют менее активно, чем хозяева площадки, однако родные стены и слаженность – козыри, которые помогут сегодня хоккеистам команды Колорадо одержать победу в этой игре. Относительно общего тотала заброшенных шайб, то мы думаем, что шайб будет много, причем, много забросят хоккеисты одной и другой команды, так как они привыкли действовать через атаку. В общем, мы считаем, что помимо общего тотал шайб на больше, можно пробовать индивидуальный тотал шайб каждой команды на больше, так как оба клуба умеют действовать на пяточке соперников.
В противостоянии ничья — 3.45, победит в противостоянии Колорадо — 1.95, победит в противостоянии Тампа-Бэй — 4.1.
Мы неоднократно говорили о том, что чемпионат НХЛ непредсказуем и зрелищен. Все матчи проходят при полностью заполненных трибунах, а у экранов телевизоров за событиями на площадке наблюдают миллионы болельщиков. Противостояние команды Колорадо и команды Тампа-Бэй тоже пройдет при полных трибунах, так как на льду встретятся две известные хоккейные команды НХЛ, которые в каждом сезоне претендуют только на самые высокие места. Нынешний сезон не является исключением, сейчас команды показывают хорошую игру и в каждом матче подтверждают свой статус. Наши эксперты полагают, что игра будет очень насыщенной, так как главными козырями обеих команд являются стремительные атаки на ворота соперников и постоянный прессинг. Сегодня такая тактика может принести успех, поэтому менеджеры вряд ли будут отказываться от своих любимых тактических приемов, и болельщиков ждет динамичный атакующий хоккей со множеством бросков и большим количеством заброшенных шайб.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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