НХЛ.Ванкувер — Филадельфия: прогноз, ставки букмекера на матч. 20.02.17

Большинство матчей чемпионата НХЛ – это яркие противостояния с большим количеством атак и большим количеством заброшенных шайб. Наши эксперты всегда стараются выбирать для прогнозирования наиболее интересные, с нашей точки зрения, матчи, в которых противостоять друг другу будут сильные соперники. Команда Ванкувер и команда Филадельфия, судя по результатам, находятся в отличной форме. Оба клуба занимают места в зоне плей-офф, поэтому сейчас им важно сохранить свои позиции в турнирной таблице, а также, по возможности, укрепить их. Для этого как нельзя лучше подходит данный матч, так как здесь можно не только заработать баллы для турнирной таблицы, но и подвинуть конкурента, что само по себе тоже является задачей для обеих команд. Сейчас пока рано говорить о плей-офф и раскладе сил, так как до конца регулярного чемпионата командам предстоит сыграть еще достаточно матчей. Однако уже сейчас необходимо задумываться о плей-офф, так как лучше в стартовых матчах играть со слабыми командами, чем с равными. Все это понимают опытные менеджеры обеих команд, которые в этом матче будут настраивать своих хоккеистов только на победу, тем более что в составах обеих клубов достаточно профессионалов, которые в любом эпизоде могут взять игру на себя и отличиться за счет индивидуального мастерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться очень интересным.

Только самые подготовленные клубы чемпионата НХЛ могут попасть в плей-офф по итогам регулярного сезона. Для этого необходимо побеждать в каждом матче, а учитывая уровень хоккейных клубов, выступающих в чемпионате НХЛ, сделать это очень и очень непросто. Здесь каждый матч – это настоящая битва, в которой встречаются не просто обычные хоккейные клубы, а лучшие команды чемпионата, в составе которых играет большое количество знаменитых хоккеистов. Талант менеджеров хоккейных клубов НХЛ состоит в том, чтобы не просто заставить своих подопечных играть в хоккей, а заставить их действовать командно, максимально эффективно реализуя на площадке замыслы менеджера. Команда Ванкувер и команда Филадельфия имеют все, что необходимо для попадания в плей-офф. В составах обеих команд выступают лучшие хоккеисты, которых тренируют лучшие менеджеры. Результаты клубов в текущем чемпионате показывают, что команды серьезно настроены на этот сезон, следовательно, от очного противостояния стоит ждать только игры на результат. Причем, независимо от статуса матча, наши эксперты уверены в том, что хоккеисты команды Ванкувер и команды Филадельфия будут выкладываться по полной программе с первых и до последних минут матча. Поэтому мы обещаем любителям этого вида спорта зрелищное и интересное противостояние. При этом наши эксперты уже нашли несколько интересных прогнозов на этот матч, которые позволят выиграть деньги букмекеров.

В матче, где команды Ванкувер встретится с командой Филадельфия, эксперты нашего ресурса долго определяли фаворита. Сейчас хоккеисты обеих команд демонстрируют отличную форму и показывают хорошие результаты. Оба клуба занимают высокие места в турнирной таблице НХЛ и имеют отличные шансы попасть в плей-офф. В составе хозяев площадки сегодня не будет нескольких ведущих хоккеистов, возможно, что именно с этим связано движение коэффициентов в букмекерских конторах. Однако необходимо учитывать тот факт, что команда Ванкувер имеет над своими соперниками определенное преимущество. В родных стенах хозяева играют очень мощно, и в этом смогли убедиться многие хоккейные клубы в нынешнем сезоне. Поэтому, несмотря на то, что команда Филадельфия показывает неплохой хоккей в выездных матчах, ей будет довольно непросто противостоять хоккеистам команды Ванкувер. Наши эксперты полагают, что в этом матче необходимо делать ставки на победу команды Ванкувер. Еще мы считаем, что в предстоящей встрече обе команды вполне могут перебить общий тотал шайб, предлагаемых букмекерами. С атакой у команд полный порядок, тем более что они много атакуют и много бросают. В предыдущих матчах обе клуба тоже показали достойные результаты, поэтому вполне справедливо, что данный матч необходимо рассматривать с точки зрения большого количества заброшенных шайб. Что мы и рекомендуем делать.

В матче победителем будет Ванкувер — 1.95, в матче победителем будет Филадельфия — 4.1, ничья в матче — 3.45.

Болельщики давно ждали хоккейного матча, в котором на ледовой площадке команды Ванкувер сойдутся известные клубы и лучшие хоккеисты. Напомним, что в нынешнем чемпионате НХЛ эти команды показывают очень хороший хоккей, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Победа в этой матче позволит каждой из команд укрепить свое турнирное положение, поэтому наши эксперты ждут, что матч пройдет в обоюдной борьбе. Глядя на заявки команд на этот матч, мы сделали вывод, что кадровых потерь у обеих команд нет, так что, матч ожидается зрелищным. Кроме этого, между собой эти клубы всегда играют результативно, что подходит под стиль игры обеих команд в нынешнем сезоне. Скорее всего, и в сегодняшнем матче защитного хоккея не будет, и обе команды со стартовых минут будут атаковать ворота друг друга. Эксперты нашего ресурса приготовили несколько интересных прогнозов на этот матч, надеемся, что они позволят бетторам не только насладиться хоккеем, но и выиграть кругленькую сумму на ставках в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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