Малага — Лас-Пальмас смотреть онлайн трансляцию 20.02.17

Футболисты клуба Малага уже приступили к усиленным тренировкам, ведь 20-го февраля 2017 года им предстоит на своем поле принимать очень сильного соперника ФК Лас-Пальмас. В последних трех личных встречах выигрывали именно гости, так что хозяевам дело чести не проиграть и этот матч. Его начало по московскому времени должно произойти в 22:45.

Посмотреть матч Малага — Лас-Пальмас желает каждый ценитель футбола. На телевизоре это возможно благодаря каналу Eurosport, а вот в интернете смотреть онлай данный поединок можно на нашем сайте, а ссылки для перехода появятся заблаговременно.

Футбольный клуб Малага великолепно проводит сезон и не зря сейчас занимает первое место в национальном первенстве. Но, спокойный финиш пока еще не обеспечен, ведь преимущество над ближайшим преследователем только два очка. Тем не менее, на своем поле футбольный клуб Малага пока непобедим, лишь дважды потеряв очки в матчах, которые завершились ничейными результатами. Команда демонстрирует великолепную форму, а победная серия составляет уже тринадцать матчей, так что не долго уже и до рекорда дивизиона. Особенно сильно смотрится атака хозяев, которая забивает в среднем более трех мячей за игру. К обороне также особых претензий, нет, а данный матч у ФК Малага пропустит всего один полузащитник, который и так редко появлялся на поле в этом сезоне.

Руководство этим летом потратило на трансферы огромную сумму денег, но футбольный клуб Лас-Пальмас лучше играть не стал, так что над главным тренером с каждым матчем все больше нависает угроза увольнения. Если в прошлом сезоне гости финишировали девятыми, то сейчас идут восьмыми, что явно не оправдывает потраченные десятки миллионов евро. На выезде Лас-Пальмас выступает довольно посредственно, проигрывая более половины матчей. Кроме того, команда не может похвастаться стабильностью, ведь может выдавать как громкие победы, так и с треском проваливать не самые сложные матчи. И ведь существенных кадровых потерь у гостей нет, так как в лазарете находятся только резервные футболисты.

За четыре часа до начала матча Малага — Лас-Пальмас ниже появятся ссылки, позволяющие смотреть онлайн данную игру.



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