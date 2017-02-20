Прогноз на матч Аль-Вехдат (Иор) — Неджмех (Лив) от эксперта 21.02.17

Эксперты нашего ресурса стараются выбирать наиболее интересные футбольные матчи для прогнозирования. В современном футболе такие матчи проводятся не только среди топ-чемпионатов, в которых выступают футбольные клубы, которые могут позволить себе приглашать звездных футболистов. Современный футбол достиг таких высот, что даже в низших лигах сейчас выступают команды, футболисты которых показывают очень приличный уровень игру. Современный футбол помолодел, и сейчас молодые футболисты стараются рано показать себя, чтобы их заметили в топ-клубах. Еще свежи примеры команд, которые недавно выступали в низших лигах или боролись за выживание в первом дивизионе, а сейчас не просто составляют конкуренцию грандам европейского футбола, но и уверенно возглавляют турнирные таблицы своих чемпионатов. Команда Аль-Вехдат (Иор) и команда Неджмех (Лив) имеют богатую историю, однако сейчас командам становится все сложнее набирать очки в чемпионате. Во многом этому препятствует тяжелый график и отсутствие достойных футболистов резерва, которые бы показывали ту же игру, что и звездные футболисты основы. Эксперты не зря говорят о том, что невозможно на протяжении нескольких лет выступать одним и тем же составом, так как игроки начинают уставать, их косят травмы, да и вообще, футболистам довольно сложно мотивировать себя на достижение новых побед, когда на полках полно трофеев. Но, к противостоянию команды Аль-Вехдат (Иор) и команды Неджмех (Лив) эти высказывания не имеют отношения. Данные футбольные клубы готовы всегда противостоять друг другу на высоком уровне, так как являются непримиримыми соперниками. Поэтому качественный и зрелищный футбол в этом матче гарантирован.

Команда Аль-Вехдат (Иор) и команда Неджмех (Лив) – старые соперники, которые в чемпионате провели огромное количество матчей между собой. Эти футбольные клубы всегда претендуют на высокие места в турнирной таблице, поэтому и являются вечными соперниками. Матчи этих команды всегда собирают целые стадионы преданных фанатов, а команды всегда проводят очные противостояния на пределе возможностей. Кроме того, что за игрой команд наблюдают фанаты на стадионе, многомиллионная армия болельщиков смотрит за противостоянием этих клубов у экранов телевизоров. Все надеются на то, что команды покажут настоящую игру чемпионов, благодаря которой победит только сильнейший. Сами футболисты неоднократно говорили о роли таких матчей в карьере, они подчеркивают, что победа над принципиальным соперником существенно поднимает боевой дух, способствует тому, что следующих соперников просто не замечаешь на футбольном поле, так как ты еще находишься под действием тех эмоций, которые захлестнули тебя в предыдущем матче. Из этого можно сделать вывод, что настрой у футболистов на этот матч будет самым боевым, так как у команд есть отличная возможность обыграть главного конкурента и единолично возглавить турнирную таблицу. А для футболистов лучшего мотиватора и придумать сложно. В общем, наши эксперты полагают, что сегодня болельщики станут свидетелями отличного матча, который подарят футболисты одной и другой команды, остается только наблюдать за этой игрой, в которой победит сильнейший.

Команда Аль-Вехдат (Иор) и команда Неджмех (Лив), которые сыграют между собой в ближайшем матче, являются одними из лидеров чемпионата. Оба клуба сейчас находятся в прекрасной форме, о чем свидетельствуют результаты последних игр чемпионата. Кроме этого, в составах команд нет существенных потерь перед этим матчем. Так что, болельщики могут справедливо ожидать интересный футбол в исполнении обеих команд. Наши эксперты полагают, что фаворитом игры являются хозяева поля. Команда набрала хороший ход, одержав несколько побед подряд, причем, клуб в родных стенах крайне мало пропускает от своих соперников, а этот факторов в игре может иметь ключевое значение. Да и вообще, команда Аль-Вехдат (Иор) выглядит более симпатично в последних матчах по сравнению со своими соперниками, которым победы даются с трудом. Гости поднялись на высокое место в турнирной таблице благодаря необычайному везению. То судьи поставят пенальти в ворота соперников команды Неджмех (Лив), то удалят игрока, то добавят более пяти минут. В общем, на таких вот мелких погрешностях арбитров и строится успех команды Неджмех (Лив). Все более-менее серьезные матчи клуб в этом сезоне провалил. Так что, фаворитом наших экспертов здесь является команда Аль-Вехдат (Иор), и за такой коэффициент победу этого клуба однозначно стоит играть. Общий тотал забитых голов в игре мы видим на меньше. У хозяев поля слишком насыщенная оборона, чтобы ее можно было взять с наскока, да и сами хозяева поля не тот клуб, который готов бежать вперед все 90-то минут матча. А вот нарушений правил и желтых карточек в игре ожидается много, так как команды не самые корректные, да и между собой играют грубо.

В игре выиграет Аль-Вехдат (Иор) — 2, ничья в игре — 3.4, в игре выиграет Неджмех (Лив) — 3.87.

В современном футболе огромное количество интересных матчей, которые играются ежедневно. Задача наших экспертов – найти действительно достойные внимания игры и сделать на них прогнозы. В принципе, в этом нет ничего сложного. Но, мало кто понимает, что прогнозирование футбольных матчей – это трудный процесс, который сопряжен со сбором и анализом огромного количества информации. Поэтому, все наши прогнозы основаны на тщательном анализе. Команда Аль-Вехдат (Иор) и команда Неджмех (Лив), которые встретятся в ближайшем матче, должны сыграть в отличный футбол, так как команды фактически выходили на пик формы именно к этой игре. Мы думаем, что болельщики, которые будут наблюдать за этим противостоянием, не будут разочарованы, а благодаря нашим прогнозам на этот матч, смогут неплохо заработать на ставках. Надеемся, что команды не подведут и покажут действительно зрелищный, комбинационный футбол и с большим количеством забитых мячей.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

Читайте также: