Нэшвилл — Калгари прогноз и ставки от профессионала 22.02.17

Большинство матчей чемпионата НХЛ – это яркие противостояния с большим количеством атак и большим количеством заброшенных шайб. Наши эксперты всегда стараются выбирать для прогнозирования наиболее интересные, с нашей точки зрения, матчи, в которых противостоять друг другу будут сильные соперники. Команда Нэшвилл и команда Калгари, судя по результатам, находятся в отличной форме. Оба клуба занимают места в зоне плей-офф, поэтому сейчас им важно сохранить свои позиции в турнирной таблице, а также, по возможности, укрепить их. Для этого как нельзя лучше подходит данный матч, так как здесь можно не только заработать баллы для турнирной таблицы, но и подвинуть конкурента, что само по себе тоже является задачей для обеих команд. Сейчас пока рано говорить о плей-офф и раскладе сил, так как до конца регулярного чемпионата командам предстоит сыграть еще достаточно матчей. Однако уже сейчас необходимо задумываться о плей-офф, так как лучше в стартовых матчах играть со слабыми командами, чем с равными. Все это понимают опытные менеджеры обеих команд, которые в этом матче будут настраивать своих хоккеистов только на победу, тем более что в составах обеих клубов достаточно профессионалов, которые в любом эпизоде могут взять игру на себя и отличиться за счет индивидуального мастерства. Наши эксперты полагают, что матч должен получиться очень интересным.

Зрелищность и непредсказуемость матчей чемпионата НХЛ не подлежит сомнению. Эксперты нашего ресурса каждый раз стараются найти наиболее интересный матч для прогнозирования. Сегодня мы остановили свой выбор на противостоянии команды Нэшвилл и команды Калгари. Оба соперника отлично знакомы друг с другом, так как каждый сезон им приходиться играть очные матчи в регулярном сезоне НХЛ. Сейчас, когда регулярный сезон приближается к своему экватору, для команд крайне важно постараться закрепиться на занятых позициях в турнирной таблице, которые дадут им право выступать в плей-офф. Но, стоит напомнить, что в регулярном чемпионате НХЛ очень жесткая конкуренция, поэтому клубам следует собранно подходить к каждому противостоянию. Нет необходимости говорить, что на матчи друг против друга команда Нэшвилл и команда Калгари настраиваются очень серьезно, так как эти соперники всегда стараются победить своего конкурента. Наши эксперты полагают, что менеджеры команд не будут отходить от той тактики, которая позволяет их подопечным демонстрировать хорошие результаты в нынешнем сезоне, поэтому сегодня болельщики увидят яркий атакующий хоккей в исполнении хоккеистов обеих команд. Нам только остается пожелать удачи командам, а всем любителям поставок посоветовать воспользоваться нашими прогнозами.

Определить фаворита в матче команды Нэшвилл и команды Калгари, который состоится в рамках регулярного чемпионата НХЛ, оказалось трудной задачей даже для таких профессионалов, как эксперты нашего ресурса. Обе команды сейчас набрали неплохой ход, занимают высокие позиции в турнирной таблице, да и результаты очных встреч этих соперников всегда непредсказуемы. При анализе этого поединка наши эксперты обратили внимание на то, что команда Нэшвилл и команда Калгари часто определяют победителя в овертайме или по буллитам. Так как очки в чемпионате необходимы обеим командам, то наши эксперты пришли к мнению, что и в этом матче весьма вероятна ничья в основное время. Букмекеры предлагают довольно высокий коэффициент на ничью, поэтому, сделав такую ставку, можно в несколько раз увеличить свой игровой банк. Конечно, риск есть, но этот риск вполне оправдан высоким коэффициентом. Хотя, те бетторы, которые привыкли к более надежным ставкам, могут сыграть другие предложения букмекеров – менее рисковые. К примеру, общий тотал заброшенных шайб. Так как оба клуба сейчас находятся в отличной форме и много забрасывают в ворота своих соперников, то и сегодня мы ждем результативного хоккея, поэтому рекомендуем общий тотал шайб в этом матче играть на больше. Еще, мы полагаем, что игра будет грубой, так как соперники не сильно ладят друг с другом, поэтому общий тотал штрафных минут в этом матче тоже советуем играть на больше.

В противостоянии ничья — 3.4, победит в противостоянии Нэшвилл — 2, победит в противостоянии Калгари — 3.87.

Наши эксперты давно ждали противостояния команды Нэшвилл и команды Калгари, так как в последних матчах эти хоккейные клубы показывают отличный хоккей, следовательно, мы предполагаем, что игра будет насыщенной и интересной. Вообще, все матчи чемпионата НХЛ – это зрелищные противостояния с непредсказуемым исходом. В составах команд выступают отличные хоккеисты, которые способны в одиночку решить исход игры в пользу своего клуба. Однако мы думаем, что в этом матче будет интересно наблюдать за командными действиями соперников, так как тренеры обеих команд прямо заявляли о том, что именно от слаженности командных действий на площадке будет зависеть исход встречи. В любом случае, хоккеисты обеих команд не должны разочаровать болельщиков, которые замерли в предвкушении этого противостояния. Наши эксперты тоже не сидели без дела, и приготовили несколько отличных прогнозов на этот матч, которые позволят усилить эмоции от просмотра игры, а также принесут прибыль на ставках в букмекерских конторах.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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