Сколько зарабатывают владельцы vip подписки
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|СКА
|21.02 19:30 по МСК.
|Vityaz Podolsk
Стартует плей-офф Западной конференции и одной из пар в этот раз стали «Витязь» и питерский СКА. На первый взгляд силы совершенно неравны, но может быть подольцам удастся составить достойное сопротивление одному из лидеров российского хоккея?
|Ман Сити
|21.02 22:45 по МСК.
|Монако
Фаворитом матча Манчестер Сити - Монако букмекеры видят английскую команду. Но все ли так очевидно в этом противостоянии?..
|Чарльтон Атлетик
|21.02 22:45 по МСК.
|Оксфорд
"Чарльтон" и "Оксфорд Юнайтед" пока идут в середине таблицы, однако в случае победы одна из команд может включиться в борьбу за плей-офф Первой лиги. Кто сегодня возьмет три очка?
|Дерби
|21.02 22:45 по МСК.
|Бёртон Альбион
Новичок Чемпионшипа Бертон Альбион потрепал нервы многим маститым командам. На очереди Дерби Каунти
|Бристоль
|22.02 23:00 по МСК.
|Фулхэм
Бристоль Сити и Фулхэм решают задачи разного характера, однако не всегда места в турнирной таблице подсказывают победителя...
|Зенит
|23.02 21:00 по МСК.
|Андерлехт
Сумеет ли "Зенит" отыграть фору в два мяча у Андерлехта?
|Апоэль
|23.02 21:00 по МСК.
|Ат. Бильбао
АПОЭЛ дал серьезный бой Атлетику в Испании. Чего же ожидать от команд в ответной игре?
Команда Аделаида Юнайтед (Авс) и команда Гамба Осака (Япо), которые сыграют между собой в рамках чемпионата – известные футбольные клубы, которые всегда ведут борьбу только за самые высокие места в тех турнирах, где принимают участие. Бюджет обеих команд позволяет им приглашать высококлассных футболистов, благодаря чему игра команды приобретает особый оттенок. Обычно, оба клуба стараются играть в атакующий футбол, который очень нравится болельщикам. Вообще, если рассматривать современный футбол, то можно отметить, что сегодня все больше команд тяготеет к атакующему стилю игры. Дело в том, что закрытый комбинационный футбол, когда футбольные клубы довольствовались одни забитым мячом для победы – начинает потихоньку отмирать. Огромное количество турниров и чемпионатов, существенно сказывается на физических кондициях футболистов, поэтому сейчас модно действовать на футбольном поле открыто. Игра идет по принципу: вы забивайте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Естественно, такая философия применима к тем противостояниям, когда встречаются между собой слабый и сильный клуб, а когда на поле встречаются две равные команды, то здесь очень тяжело предсказать итоговый результат. Но, чем труднее это сделать, тем больший интерес вызывают такие матчи у болельщиков, и задача наших экспертов – подогреть этот интерес хорошими прогнозами.
Команда Аделаида Юнайтед (Авс) и команда Гамба Осака (Япо) – старые соперники, которые в чемпионате провели огромное количество матчей между собой. Эти футбольные клубы всегда претендуют на высокие места в турнирной таблице, поэтому и являются вечными соперниками. Матчи этих команды всегда собирают целые стадионы преданных фанатов, а команды всегда проводят очные противостояния на пределе возможностей. Кроме того, что за игрой команд наблюдают фанаты на стадионе, многомиллионная армия болельщиков смотрит за противостоянием этих клубов у экранов телевизоров. Все надеются на то, что команды покажут настоящую игру чемпионов, благодаря которой победит только сильнейший. Сами футболисты неоднократно говорили о роли таких матчей в карьере, они подчеркивают, что победа над принципиальным соперником существенно поднимает боевой дух, способствует тому, что следующих соперников просто не замечаешь на футбольном поле, так как ты еще находишься под действием тех эмоций, которые захлестнули тебя в предыдущем матче. Из этого можно сделать вывод, что настрой у футболистов на этот матч будет самым боевым, так как у команд есть отличная возможность обыграть главного конкурента и единолично возглавить турнирную таблицу. А для футболистов лучшего мотиватора и придумать сложно. В общем, наши эксперты полагают, что сегодня болельщики станут свидетелями отличного матча, который подарят футболисты одной и другой команды, остается только наблюдать за этой игрой, в которой победит сильнейший.
В букмекерских конторах выставили очень интересный коэффициент на победу команды Аделаида Юнайтед (Авс). Наши эксперты полагают, что букмекеры слегка занизили коэффициенты на победу хозяев поля, поэтому, в матче команды Аделаида Юнайтед (Авс) и команды Гамба Осака (Япо) мы предлагаем сделать ставки на то, что гости не проиграют. Казалось бы, что может помешать команде Аделаида Юнайтед (Авс) победить в этом матче. За хозяев клуба будет все, начиная от стадиона и заканчивая травмами и потерями у гостей. Но, наши эксперты смогли отыскать довольно интересный аргумент, который говорит в пользу нашего выбора. Гости отлично играют выездные поединки, причем, на выезде команда действует более стабильно, чем в родных стенах. Согласитесь, в современном футболе такое встретишь нечасто. Однако это факт. И мы решили воспользоваться этим фактом в матче команды Аделаида Юнайтед (Авс) и команды Гамба Осака (Япо). Глядя на результаты очных противостояний, где у гостей неоспоримое преимущество, мы полагаем, что и в сегодняшнем матче у гостей есть все шансы на то, чтобы увезти очки. Так что, рекомендуем делать ставки на то, что гости в этой игре, как минимум, не проиграют. Относительно тотала, мы думаем, что голов в матче будет немного, так как обе команды предпочитают играть в защитный футбол, больше думаю о том, как разрушить атаки соперника, чем о том, как создать что-то у ворот соперника. В связи с этим, мы думаем, что фолов и желтых карточек в игре будет много, следовательно, эти тоталы советуем играть на больше.
В матче победа достанется Аделаида Юнайтед (Авс) — 2, в матче победа достанется Гамба Осака (Япо) — 3.87, ничья в противостоянии — 3.4.
Эксперты нашего ресурса составляют множество прогнозов на футбольные матчи. В современном футболе практически ежедневно проводятся матчи между известными клубами, которые просто не могут пропустить истинные ценители этого вида спорта. Большое количество известных футболистов, которые собираются на одном стадионе, чтобы продемонстрировать все свое мастерство, естественно, приковывают к себе внимание. Такие матчи – отличная возможность насладиться футболом во всей его красе, прочувствовать атмосферу игры, стать ее участником. Мы делаем прогнозы на такие матчи не для того чтобы втянуть болельщиков в мир азарта, а для того чтобы болельщики не просто наслаждались просмотром интересных футбольных противостояний, но и неплохо на этом зарабатывали, делая ставки в букмекерских конторах. Кроме этого, ставка, сделанная под просмотр футбольного матча, еще больше усиливает эмоции, полученные от просмотра. Так что, всем выигрышных ставок и отличного футбольного вечера!
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