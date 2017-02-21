Фенербахче — Краснодар (22.02.17) смотреть онлайн трансляцию

На этой неделе самым интересным футбольным матчем обещает стать поединок Фенербахче — Краснодар, который пройдет в 22-го февраля 2017 года. Чтобы увидеть данную встречу нужно включить телевизор до 20:00 по Москве. Между командами решается судьба национального первенства, так что с большой долей вероятности победитель нынешнего поединка станет чемпионом страны. В первом круге чемпионата команды встречались и тогда поединок завершился со счетом 2-2.

Поединок Фенербахче — Краснодар смотреть онлайн можно на канале НТВ Футбол, а также в интернете благодаря нашему сайту. Ссылки на онлайн трансляцию заблаговременно будут доступны для пользователей и по них будет предложено несколько вариантов трансляций.

Еще в позапрошлом сезоне футбольный клуб Фенербахче боролся за чемпионский титул, но с тех пор в команде прошли очень большие перемены и сейчас хозяева ничем не лучше обычного середняка. Руководство продало мало не половину основного состава, так и не выделив деньги на достойную замену. Главному тренеру пришлось выпускать на поле резервистов и представителей молодежной академии, так что выше восьмой строчки турнирной таблицы Фенербахче не поднимается. На своем поле команда хоть и редко проигрывает, но довольно часто играет вничью. На выезде результаты гораздо хуже, так что болельщики уже и не мечтают о еврокубках. У хозяев из-за травм данный матч пропускают сразу три ключевых игрока – это капитан команды центральный защитник, а также два фланговых полузащитника.

В прошлом сезоне футбольный клуб Краснодар из обычного середняка превратился в мощный коллектив, не раз обыгрывая лидеров чемпионата. Но, в этом году произошел существенный спад, а причиной тому поведение плеймекера. Лидер гостей отказывается выходить на поле и требует выставить его на трансфер. Это не только портит атмосферу в команде, но и гостям сложно выступать без своего главного связующего звена. Руководству нужно как можно скорее избавиться от данного футболиста и найти ему адекватную замену. На выезде Краснодар теряет очки в половине матчей, что и привело к тому, что команда находится в нижней части турнирной таблицы, хоть и не претендует на вылет. Кроме плеймекера игру пропустят два защитника.

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