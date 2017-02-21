Шальке — ПАОК (22.02.17) смотреть онлайн трансляцию

Шальке и ПАОК выйдут на футбольное поле 22.02.2017 в 20:00 по московскому времени, чтобы очередной раз померяться силами. Соперники уже неоднократно встречались на поле, но в этом сезоне – впервые. Пока по количеству побед лидируют хозяева, они выиграли два матча, а гости только один, так что они в этот раз едут не просто победить, а отыграться и сравнять счет по личным встречам.

Так как ни один российский спортивный канал не будет показывать матч Шальке — ПАОК, то единственным вариантом остается наш сайт, где можно смотреть онлай игру после перехода по специальной ссылке.

Ожидать большого количества забитых голов от футбольного клуба Шальке не приходится, ведь в межсезонье у команды сменился наставник, так что новый тренер решил начать с укрепления обороны, но так на этом и остановился. Шальке может похвастаться только надежной защитой, а вот в нападении остались проблемы, ведь нет молодых и быстрых нападающих, а в команде только два возрастных форварда, которые к тому же, очень слабо играют на «втором этаже». Это все сказывается на результате, так что Шальке обитает в нижней части турнирной таблицы, хоть и вдалеке от зоны вылета. В последних шести турах было четыре ничьи, одна победа над аутсайдером и одно поражение, но от команды из первой тройки. Основной голкипер повредил плечо на тренировке, так что пропустит игру.

ПАОК является одним из сильнейших европейских клубов, но в этом месяце у команды произошел спад игры, ведь уже три матча гостям не удается одержать победы. Все последние три поединка завершились с ничейным результатом, хотя соперники были не самые серьезные. Скорее всего, это связано с очень сложным календарем, ведь футбольный клуб ПАОК вынужден выступать сразу в трех турнирах – национальном первенстве, кубке, а также европейском турнире. У главного тренера нет двух разнозначных составов, чтобы постоянно проводить ротацию, так что на уровне игры сказывается усталость футболистов. К тому же, сразу три полузащитника пребывают в лазарете, так что в центре поля у гостей будут незакрытые зоны в этой игре.

Нашим сайтом гарантировано высокое качество трансляции онлайн футбольного матча Шальке — ПАОК, которая откроется после перехода по ссылке, находящейся ниже.



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