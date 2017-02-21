Валенсия — Реал Мадрид смотреть онлайн трансляцию 22.02.17

Валенсия и Реал Мадрид выйдут на футбольное поле 22.02.2017 в 20:45 по московскому времени, чтобы очередной раз померяться силами. Соперники уже неоднократно встречались на поле, но в этом сезоне – впервые. Пока по количеству побед лидируют хозяева, они выиграли два матча, а гости только один, так что они в этот раз едут не просто победить, а отыграться и сравнять счет по личным встречам.

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За последние два года футбольный клуб Валенсия продемонстрировал огромный процесс, так что сейчас это уже не представитель низшего дивизиона, а крепкий середняк высшей лиги, с которым считаются все соперники. Особенно сложно им в гостях, ведь на своем поле футболисты клуба Валенсия выступают очень мощно. Мало того, что поражение дома было только одно, так в родных стенах команда устроила погром трем довольно крепким командам, отгрузив в их ворота не менее четырех мячей. Недавно в игре хозяев наблюдался небольшой спад, связанный со сложным календарем, но теперь команда преодолела трудности и снова демонстрирует высокий класс на футбольном поле и запредельную мотивацию. Тренер не сможет задействовать в игре дисквалифицированного правого полузащитника.

После поражения в прошлом туре, да еще и у себя дома футбольный клуб Реал Мадрид потерял лидерство в национальном первенстве и опустился на второе место. Сейчас Реал Мадрид хочет снова вернуться на вершину, ведь отставание составляет только одно очко, а у лидера более сложный соперник в данном туре. На выезде футбольный клуб Реал Мадрид выступает очень уверенно, ведь было только одно поражение и еще в одном матче гости взяли одно очко. До поражения в прошлом туре гости выдавали серию из шести побед, так что форма команды очень хорошая, а проигрыш можно объяснить расслабленностью в последние минуты, когда команда пропустила неожиданных два мяча. Фланговый защитник и центральный нападающий пропустят эту игру из-за решения тренера.

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