Порту — Ювентус смотреть онлайн (22.02.17) прямую трансляцию матча

Футбольные клубы Порту и Ювентус играли между собой еще совсем недавно, менее месяца назад. Тогда со счетом 3-1 выиграл ФК Ювентус, так что в этом поединке, который пройдет 22.02.2017, хозяева приложат максимум усилий, чтобы взять реванш. Начало поединка в 22:45 по МСК и поклонникам футбола лучше не пропускать его, ведь на поле все девяносто минут будет накал страстей.

Практически все спортивные каналы готовы показывать футбольный поединок Порту — Ювентус в режиме реального времени, но смотреть онлайн данный матч можно также на компьютере, ведь наш сайт уже подготовил для этого ссылки для перехода на трансляцию.

Болельщики футбольного клуба Порту с нетерпением ожидают данного матча, ведь его игроки проведут под руководством нового наставника. Это первый матч данного тренера, но он уже пообещал фанатам, что подарит им незабываемую победу с несколькими голами. Удастся ли ему воплотить слова в жизнь пока не ясно, ведь Порту сейчас находится не в лучшей форме. В последних пяти матчах было три поражения и две ничьи, и именно такой результат привел к отставке прошлого тренера. На воротах нет надежного голкипера, а защитники довольно часто ошибаются и сами создают моменты нападающим соперника. Кроме того, в лазарете находится основной нападающий команды, на счету которого половина забитых клубом голов.

После поражения в прошлом туре, да еще и у себя дома футбольный клуб Ювентус потерял лидерство в национальном первенстве и опустился на второе место. Сейчас Ювентус хочет снова вернуться на вершину, ведь отставание составляет только одно очко, а у лидера более сложный соперник в данном туре. На выезде футбольный клуб Ювентус выступает очень уверенно, ведь было только одно поражение и еще в одном матче гости взяли одно очко. До поражения в прошлом туре гости выдавали серию из шести побед, так что форма команды очень хорошая, а проигрыш можно объяснить расслабленностью в последние минуты, когда команда пропустила неожиданных два мяча. Фланговый защитник и центральный нападающий пропустят эту игру из-за решения тренера.

Ссылки для перехода на трансляцию в режиме реального времени футбольной встречи Порту — Ювентус появятся здесь за некоторое время до старта игры.



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