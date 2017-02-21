Севилья — Лестер смотреть онлайн трансляцию 22.02.17

В 22:45 по Москве начнется один из самых ожидаемых матчей европейского футбола. Это поединок Севилья — Лестер назначенный на 22.02.2017. Команды находятся в одном городе, но несмотря на это уже более года не встречались на футбольном поле. Так что, болельщики уже сильно заскучали за данным противостоянием и трибуны будут забиты до отказа.

Футбольные клубы Севилья и Лестер своим поединком привлекли внимание таких каналов, как Спорт1 и Eurosport, а также наш сайт, где будут доступны ссылки для того, чтобы смотреть онлайн данный футбольный матч.

Еще в позапрошлом сезоне футбольный клуб Севилья боролся за чемпионский титул, но с тех пор в команде прошли очень большие перемены и сейчас хозяева ничем не лучше обычного середняка. Руководство продало мало не половину основного состава, так и не выделив деньги на достойную замену. Главному тренеру пришлось выпускать на поле резервистов и представителей молодежной академии, так что выше восьмой строчки турнирной таблицы Севилья не поднимается. На своем поле команда хоть и редко проигрывает, но довольно часто играет вничью. На выезде результаты гораздо хуже, так что болельщики уже и не мечтают о еврокубках. У хозяев из-за травм данный матч пропускают сразу три ключевых игрока – это капитан команды центральный защитник, а также два фланговых полузащитника.

Футбольный клуб Лестер лучше остальных выступает на выезде в дивизионе, ведь несмотря на то, что половина сезона уже позади, у команды до сих пор не было ни одного поражения в гостях. Да, пять поединков завершились вничью, но в остальных матчах гости одержали победы. Сейчас Лестер занимает четвертое место, а до лидера небольшое расстояние в пять очков, так что если поднажать, то вполне реально включиться в борьбу за чемпионский титул. Команда пока не вышла на пик формы, но потенциал есть, а значит, вполне вероятно, что Лестер продолжит свою победную серию, составляющую пока только четыре матча. К счастью, нет и существенных кадровых потерь, ведь в лазарете находится только один нападающий, но он в этом сезоне вообще не выходил на поле.

Ссылки для перехода на трансляцию в режиме реального времени футбольной встречи Севилья — Лестер появятся здесь за некоторое время до старта игры.



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