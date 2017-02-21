Анахайм — Бостон: прогноз, ставки букмекера на матч НХЛ 23.02.17

Наши эксперты уже не первый сезон следят за баталиями регулярного чемпионата НХЛ. Сейчас, когда сезон прошел начальную стадию, уже можно говорить о том, какие команды будут претендовать на попадание в плей-офф. В чемпионате уже наметились свои лидеры и свои аутсайдеры, но еще очень много клубов, о которых пока ничего нельзя сказать однозначно, так как они находятся в середине турнирной таблице, и, видимо, их судьба относительно попадания в плей-офф будет решаться в концовке регулярного чемпионата. Исходя из этого, сейчас таким клубам, как команда Анахайм и команда Бостон, которые встретятся между собой в ближайшем матче, необходимо позаботиться о том, чтобы занять место в турнирной таблице повыше, чтобы в концовке регулярного чемпионата не пришлось сражаться за попадание в плей-офф. По своему потенциалу оба клуба вполне готовы играть в плей-офф, однако в последних матчах команды немного подсели, видимо, сказываются травмы основных хоккеистов. Но, все же, у руля команд стоят опытные менеджеры, которые знают, как преодолеть кризис и умеют выходить из самых непростых ситуаций. В очных противостояниях этих хоккейных клубов всегда много борьбы, поэтому матчи между этими командами проходят напряженного. Болельщикам нравится интрига, поэтому мы рекомендуем матч команды Анахайм и команды Бостон к просмотру, так как надеемся, что хоккеисты смогут удивить любителей этого вида спорта.

Только самые подготовленные клубы чемпионата НХЛ могут попасть в плей-офф по итогам регулярного сезона. Для этого необходимо побеждать в каждом матче, а учитывая уровень хоккейных клубов, выступающих в чемпионате НХЛ, сделать это очень и очень непросто. Здесь каждый матч – это настоящая битва, в которой встречаются не просто обычные хоккейные клубы, а лучшие команды чемпионата, в составе которых играет большое количество знаменитых хоккеистов. Талант менеджеров хоккейных клубов НХЛ состоит в том, чтобы не просто заставить своих подопечных играть в хоккей, а заставить их действовать командно, максимально эффективно реализуя на площадке замыслы менеджера. Команда Анахайм и команда Бостон имеют все, что необходимо для попадания в плей-офф. В составах обеих команд выступают лучшие хоккеисты, которых тренируют лучшие менеджеры. Результаты клубов в текущем чемпионате показывают, что команды серьезно настроены на этот сезон, следовательно, от очного противостояния стоит ждать только игры на результат. Причем, независимо от статуса матча, наши эксперты уверены в том, что хоккеисты команды Анахайм и команды Бостон будут выкладываться по полной программе с первых и до последних минут матча. Поэтому мы обещаем любителям этого вида спорта зрелищное и интересное противостояние. При этом наши эксперты уже нашли несколько интересных прогнозов на этот матч, которые позволят выиграть деньги букмекеров.

Благодаря тому, что эксперты нашего ресурса тщательно анализируют каждый матч НХЛ, мы предлагаем только наиболее интересные и качественные прогнозы. Матч, в котором в рамках регулярного чемпионата встретятся хоккеисты команды Анахайм и хоккеисты команды Бостон должен получиться интересным. Наши эксперты полагают, что эти две атакующие команды должны на двоих забросить довольно много шайб. На эту мысль наталкивают и личные встречи этих команд. В общем, мы думаем, что общий тотал заброшенных шайб в этой игре на больше – отличная ставка, мимо которой не должны проходить бетторы. Помимо этого, мы полагаем, что к общему тоталу шайб можно добавлять и ставки на индивидуальный тотал каждой команды на больше. В составе обеих команд достаточно хоккеистов, которые умеют делать решающие броски. Относительно победителя матча, скорее всего, хоккеисты команды Анахайм выиграют игру, так как родная площадка, болельщики и фора в несколько дней отдыха должны положительно сказаться на игре хозяев площадки, сделать ее более агрессивной. Гости мало в чем уступают свои соперникам, но из-за отсутствия нескольких хоккеистов, а также учитывая напряженный календарь команды Бостон, скорее всего, к концовке матча гостям будет тяжело успевать за стремительными атаками хоккеистов команды Анахайм, поэтому мы советуем делать ставки на победу команды Анахайм в этом противостоянии.

Матч закончится триумфом Анахайм — 1.95, матч закончится триумфом Бостон — 4.1, ничья в основное время — 3.45.

Наши эксперты давно ждали противостояния команды Анахайм и команды Бостон, так как в последних матчах эти хоккейные клубы показывают отличный хоккей, следовательно, мы предполагаем, что игра будет насыщенной и интересной. Вообще, все матчи чемпионата НХЛ – это зрелищные противостояния с непредсказуемым исходом. В составах команд выступают отличные хоккеисты, которые способны в одиночку решить исход игры в пользу своего клуба. Однако мы думаем, что в этом матче будет интересно наблюдать за командными действиями соперников, так как тренеры обеих команд прямо заявляли о том, что именно от слаженности командных действий на площадке будет зависеть исход встречи. В любом случае, хоккеисты обеих команд не должны разочаровать болельщиков, которые замерли в предвкушении этого противостояния. Наши эксперты тоже не сидели без дела, и приготовили несколько отличных прогнозов на этот матч, которые позволят усилить эмоции от просмотра игры, а также принесут прибыль на ставках в букмекерских конторах.

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