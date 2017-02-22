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|Металлург
|22.02 17:00 по МСК.
|HC Red Star Kunlun
Плей-офф КХЛ постепенно набирает обороты и сегодня в дело вступают лучшие команды Востока. Одну из пар в этот раз составили действующий обладатель Кубка Гагарина – магнитогорский «Металлург», и новичок турнира – китайский «Куньлунь».
|Шальке 04
|22.02 20:00 по МСК.
|ПАОК
"Шальке" в первом матче забил три гола ПАОКу на выезде, сколько раз немецкий клуб огорчит своего оппонента на своем поле? Ответ в нашем прогнозе.
|Порто
|22.02 22:45 по МСК.
|Ювентус
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Порту уже обижал итальянские клубы. На очереди Ювентус?
|Севилья
|22.02 22:45 по МСК.
|Лестер
Сможет ли чемпиона Англии дать бой Севилье на её поле?
|Бристоль
|22.02 23:00 по МСК.
|Фулхэм
Бристоль Сити и Фулхэм решают задачи разного характера, однако не всегда места в турнирной таблице подсказывают победителя...
|Апоэль
|23.02 21:00 по МСК.
|Ат. Бильбао
АПОЭЛ дал серьезный бой Атлетику в Испании. Чего же ожидать от команд в ответной игре?
|Зенит
|23.02 21:00 по МСК.
|Андерлехт
Сумеет ли "Зенит" отыграть фору в два мяча у Андерлехта?
Для футболистов команды Мельбурн Сити и команды Сидней, которые проведут очный матч, игра будет иметь принципиальный характер. Дело в том, что обе команды ведут борьбу в чемпионате, поэтому сейчас, когда уже практически половина сезона осталась позади, очень важно сконцентрировать свои силы на каждом матче, так как это позволит стабильно набирать очки. В составах обеих команд нет выдающихся футболистов, успех в чемпионате достигается кропотливым трудом всей команды. Обе команды не первый раз будут играть между собой. За долгое время существования футбольных клубов, история неоднократно сводила эти коллективы к очных противостояниях. Наши эксперты постарались проанализировать предстоящий матч, чтобы предложить интересные ставки и прогнозы. Обычно, матчи с участие команды Мельбурн Сити и команды Сидней проходят довольно весело. Команды играют в быстром темпе, старясь постоянно угрожать воротам соперника. Мы полагаем, что чего-то подобного стоит ждать и в сегодняшнем противостоянии, так как вряд ли наставники будут менять стиль игры клубов перед ответственным матчем. Так что, сегодня болельщики смогут сполна насладиться игрой команд, а также станут свидетелями большого количества забитых мячей. Надеемся, что команды не подведут. Более точный прогноз на этот матч можно найти ниже, всем удачных ставок и зрелищного футбола!
Прогнозирование футбольных матчей всегда сопряжено с тщательным анализом статистических данных. Помимо этого, эксперты нашего ресурса просматривают матчи соперников, чтобы определить их текущую форму, а также понять о роли каждого футболиста в команде. Судя по тому, что мы увидели во время анализа матчей команд, которые примут участие в предстоящем матче, команда Мельбурн Сити и команда Сидней подходят к очному противостоянию в хорошей форме с равными шансами на успех. Не всегда фактор родного поля имеет ключевое значение для победы команды. В чемпионате есть команды, которые гораздо лучше выступают в выездных матчах, а есть и такие клубы, которые могут показывать отличные результаты и на своем поле и на поле соперников. Сейчас необходимо отталкиваться от текущей формы команд, а глядя на соперников, мы обратили внимание на слаженные действия защиты и нападения, между которыми практически нет разрывов. Это означает, что команды отлично сыграны и действуют, как единое целое. Помимо этого, нельзя сбрасывать со счетом индивидуальное мастерство отдельных футболистов, которые в одиночку могут решить любой игровой эпизод. В общем, из того, что нам удалось узнать, мы сделали выводы о том, что игра предстоит очень интересная, с хорошими шансами на победу для одной и другой команды
В букмекерских конторах фаворитом матча команды Мельбурн Сити и команды Сидней являются хозяева поля. Но, эксперты нашего ресурса с этим не согласны, мы думаем, что у гостей, как минимум, есть неплохие шансы побороться в этом матче за ничью. Команда Мельбурн Сити в родных стенах действительно играет очень мощно. Уже не один клуб поплатился за недооценку действий команды Мельбурн Сити. Да, у хозяев поля нет известных футболистов, но команда действует слаженно, а за счет быстрых нападающих, всегда угрожает воротам соперника. Гости в этом сезоне действуют не так, как от них ожидали. Перед началом чемпионата было много слухов о том, что команда Сидней вполне может выстрелить в этом сезоне, так как имеет отличных футболистов, которые не первый год играют вместе. Но, в самом начале чемпионата команду постигла череда травм, и только недавно все основные футболисты наконец-то смогли вернуться в состав. Благодаря этому, результаты команды Сидней стали улучшаться, и пройдет совсем немного времени, и команда сможет выйти на пик формы. Так что, наши эксперты полагают, что команда Сидней вполне в этом матче может побороться за ничью. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что в этом матче гости не проиграют. Относительно забитых мячей, то вряд ли в этой игре их будет много. Гости очень внимательно действуют в обороне, поэтому будут стараться сдерживать нападающих команды Мельбурн Сити. Да и сами футболисты команды Сидней атакуют редко, стараясь до верного разыгрывать мяч. Поэтому, общий тотал забитых голов в этой игре мы рассматриваем на меньше.
Победителем матча будет Мельбурн Сити — 2, ничья в матче — 3.4, победителем матча будет Сидней — 3.87.
Нашим экспертам всегда удается находить наиболее интересные и зрелищные футбольные матчи. Мы всегда стараемся быть в курсе последних новостей и изменений, происходящих в станах команд Благодаря этому, мы всегда предоставляем отличные прогнозы на футбольные матчи. Команда Мельбурн Сити и команда Сидней, которые встретятся в очном противостоянии, в последние годы являются непримиримыми соперниками. Это качество серьезно сказывается и на игре этих команд друг с другом. Сейчас редко можно увидеть по-настоящему грубую игру, когда команда не просто срывает атаки соперника грубыми приемами в центре поля, а действует осознанно, чтобы травмировать своего оппонента. При этом, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые могут сыграть технично. Благодаря этому, противостояние этих футбольных клубов приобретает особый колорит – смесь техничности и грубости, а такой футбол очень любят футбольные болельщики. Так что, рекомендуем матч команды Мельбурн Сити и команды Сидней к просмотру, надеемся, что команды покажут отличную игру.
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