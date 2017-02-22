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|Металлург
|22.02 17:00 по МСК.
|HC Red Star Kunlun
Плей-офф КХЛ постепенно набирает обороты и сегодня в дело вступают лучшие команды Востока. Одну из пар в этот раз составили действующий обладатель Кубка Гагарина – магнитогорский «Металлург», и новичок турнира – китайский «Куньлунь».
|Шальке 04
|22.02 20:00 по МСК.
|ПАОК
"Шальке" в первом матче забил три гола ПАОКу на выезде, сколько раз немецкий клуб огорчит своего оппонента на своем поле? Ответ в нашем прогнозе.
|Порто
|22.02 22:45 по МСК.
|Ювентус
В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Порту уже обижал итальянские клубы. На очереди Ювентус?
|Севилья
|22.02 22:45 по МСК.
|Лестер
Сможет ли чемпиона Англии дать бой Севилье на её поле?
|Бристоль
|22.02 23:00 по МСК.
|Фулхэм
Бристоль Сити и Фулхэм решают задачи разного характера, однако не всегда места в турнирной таблице подсказывают победителя...
|Апоэль
|23.02 21:00 по МСК.
|Ат. Бильбао
АПОЭЛ дал серьезный бой Атлетику в Испании. Чего же ожидать от команд в ответной игре?
|Зенит
|23.02 21:00 по МСК.
|Андерлехт
Сумеет ли "Зенит" отыграть фору в два мяча у Андерлехта?
Между командой Бентли Гринс и командой Мельбурн Найтс, которые встретятся в очном противостоянии, соперничество зародилось еще в те далекие времена, когда чемпионат только-только начинался. Причем, это соперничество зародилось не на почве того, какая из команд лучше играла в футбол. Причины вражды кроются в истории, которая только наложила свой отпечаток на взаимоотношения команд на футбольном поле. В мире нет более яростного противостояния, чем матчи команды Бентли Гринс и команды Мельбурн Найтс. Независимо от турниров и чемпионатов, где эти команды пересекаются в очных противостояниях, каждый их матч – настоящий вулкан, в котором страсти кипят с первой минуты матча и до финального свистка. В составах команд выступает достаточно известных футболистов, многие из которых имеют различные престижные награды за достижения в мире футбола. Возможно, что в некоторых матчах – особенно против слабых соперников, эти команды действуют не в полную силу. Но, точно можно сказать, что когда судьба сводит лицом к лицу этих соперников, все футболисты забывают о своих травмах и усталости, стремясь побыстрее выйти на футбольное поле, и забить как можно больше мячей в ворота своих оппонентов. Наши эксперты давно ждали этого противостояния, так как мы знаем, что оно вызовет огромный интерес среди болельщиков, поэтому мы и предлагаем только качественные прогнозы на самое известное футбольное противостояние, где сойдутся команда Бентли Гринс и команда Мельбурн Найтс.
Для наших экспертов нет матчей, которые невозможно было бы проанализировать. Мы твердо верим в том, что в футболе многое повторяет, главное – уметь читать между строк. Для этого мы пользуемся статистикой выступлений команд в нынешнем сезоне и статистикой выступлений команд между собой. К примеру, если команда Бентли Гринс и команда Мельбурн Найтс, которые встретятся между собой в ближайшем матче, в очных противостояниях получали много желтых карточек, это свидетельствует о том, что у команд сложные взаимоотношения, и на футбольном поле они играют по бою, следовательно, и в этой игре необходимо делать ставки на тотал больше желтых карточек. В принципе, со статистикой все просто. Но вот исходы и тотал голов прогнозировать гораздо сложнее. Дело в том, что в каждом сезоне команды выступают по-разному, особенно на выступления команд влияет смена тренеров, смена поколений, травмы ведущих футболистов. В общем, все изменения, которые касаются команды, определенным образом отражаются на стиле ее игры. Это необходимо учитывать. К примеру, если команда Бентли Гринс в прошлом сезоне играла в оборонительный футбол, то в нынешнем сезоне, с приходом нового тренера, клуб стал играть в атакующий футбол. Поэтому, сейчас лучше играть матчи с участием команды Бентли Гринс на больше. Некоторые букмекеры не учитывают определенные статистические факторы, за это наши эксперты их наказывают своими ставками.
Команда Бентли Гринс и команда Мельбурн Найтс в матчах между собой всегда демонстрируют отличный футбол. Причем, команды радуют болельщиков не только прекрасными комбинациями, но и забивают много мячей, и это несмотря на то, что у обеих команд довольно насыщенная оборона, которая в матчах с остальными соперниками зарекомендовала себя крепким орешком. Исходя из этого, основной ставкой на матч команды Бентли Гринс и команды Мельбурн Найтс является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Причем, наши эксперты полагают, что в этой игре обеим командам под силу пробить индивидуальный тотал голов, предлагаемый букмекерами. Так что, в этой игре мы видим результативный футбол в исполнении обеих команд. Наш фаворит противостояния – гости. Можно много говорить о надежной обороне команды Бентли Гринс, о том, что этот клуб великолепно играет в родных стенах, о поддержке болельщиков. Но, у гостей есть один козырь – это лучшее нападение, которое способно поставить в тупик любую оборону и пробить любого голкипера. Многие команды на своем опыте убеждались в актуальности этого нападения, которое стабильно забивает, благодаря чему, команда Бентли Гринс борется за самые высокие места во всех турнирах, в которых принимает участие. Поэтому, в противостоянии команды Бентли Гринс и команды Мельбурн Найтс наш фаворит – гости, и мы рекомендуем делать ставки на победу команды Мельбурн Найтс в этой игре.
Матч завершится победой Бентли Гринс — 1.8, нет победителей — 3.8, матч завершится победой Мельбурн Найтс — 4.3.
Современный футбол переходит все границы и ломает все стереотипы. Сегодня практически ююбой клуб, без существенной финансовой поддержки, не обладающий должным опытом и не имеющий звездных игроков, может бросить вызов старожилам чемпионата, взбаламутив тихое болото обыденности и смиренности. Да, да, многие команды, которые на протяжении многих лет выступают в чемпионате, фактически смирились с тем, что их удел – середина турнирной таблицы. И их это устраивает. Но, стоит появиться бунтарю, который хочет что-то изменить, как его уже называет феноменом, а общественность, которая год назад критиковала футболистов клуба, начинает носить их на руках и восхищаться их игрой. Такой современный футбол, и мы любим его за непредсказуемость и динамичность, которые позволяют нам наслаждаться игрой. В матче команды Бентли Гринс и команды Мельбурн Найтс на поле выйдут не самые известные футбольные команды, однако в стартовых составах есть футболисты, которые не позволят заскучать даже самым привередливым болельщикам.
Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru
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