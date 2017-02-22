Касымпаша — Бурсаспор прогноз и ставки от профессионала 24.02.17

В современном футболе становится все больше ярких и интересных противостояний. И это касается не только национальных чемпионатов. В последние годы футбол получил серьезный толчок к развитию, были созданы дополнительные футбольные турниры. Все это благотворно влияет на качество игры. Футбол становится более молодым, так как ежегодно все больше молодых футболистов становятся известными и получают выгодные контракты в известных клубах, благодаря своему трудолюбию и любви к футболу. В составах команд, которые сыграют между собой в очном матче, тоже достаточно талантливых молодых футболистов. Команда Касымпаша и команда Бурсаспор в последние годы сделали ставку на молодежь. Да, у команд не все получается, есть взлеты, есть и падения. Но, в общем-то, игра этих футбольных клубов увлекает, за ней очень приятно наблюдать, а противостояние команды Касымпаша и команды Бурсаспор само по себе является непредсказуемым, так как в настоящий момент оба футбольных клуба практически равны по силам. Наши эксперты постарались проанализировать предстоящий матч, чтобы предложить интересные варианты для ставок. Мы думаем, что игра пройдет в быстром темпе с большим количеством голевых моментов. Это означает, что болельщики точно не будут скучать. Так что, этот матч обязательно стоит увидеть, так как больше нигде не играют в футбол с таким желанием, как в команде Касымпаша и в команде Бурсаспор.

Ситуация вокруг матча команды Касымпаша и команды Бурсаспор начала накаляться задолго до старта матча. В СМИ начали публиковать привью, в которых проводились сравнения лучших игроков команд. Поднимались различные истории, связанные с соперничеством клубов, а также брались интервью у тренеров и футболистов, которые в разные годы входили в состав команды Касымпаша и команды Бурсаспор. В общем, СМИ, как могли, разогревали публику перед этим противостоянием. Наши эксперты тоже решили не оставаться в стороне. Мы тщательно проанализировали статистику выступлений команд в нынешнем чемпионате, а также статистику выступлений команд в матчах между собой. Это позволило нам сделать определенные выводы, которые мы отразили в своих прогнозах на этот матч. Особенно порадовало нас то, что многие букмекерские конторы предложили огромный выбор ставок на этот матч. Причем, дали не только ставки на основные исходы противостояния, но и широкую роспись на статистику. Мы полагаем, что матч должен получиться богатым на события, так как команды всегда проводят матчи друг с другом активно. У хозяев поля стоит отметить хорошую линию атаки, а у гостей – надежную оборону. Однако какую тактику изберут тренеры на этот матч – пока неясно. Но одно можно сказать точно – матч будет очень и очень интересным.

Очень принципиальные соперники встретятся между собой. Команда Касымпаша и команда Бурсаспор ведут борьбу за верхние строчки турнирной таблицы, поэтому в сегодняшнем противостоянии ни одной из команд нельзя проигрывать. Наши эксперты прогнозируют в этом матче будет много нарушений правил и желтых карточек, также мы не исключаем, что в матче может быть и удаление футболиста с поля, так как обычно матчи команды Касымпаша и команды Бурсаспор сопровождаются очень бурными эмоциями футболистов. Относительно победителя, мы полагаем, что больше шансов на победу в этой игре имеют гости. Несмотря на то, что команда Касымпаша очень сильно выступает в родных стенах, в последних матчах футболисты хозяев поля явно подсели. Это видно из результатов, так как победы даются команде явно тяжелее, чем обычно. Возможно, это связано с тем, что из-за травмы некоторые количество матчей был вынужден пропустить лидер команды Касымпаша, который должен восстановиться к матчу с командой Бурсаспор. Но, все же, вряд ли он сможет сыграть в полную силу, так как это будет его первая игра после длительного перерыва. А вот гости в последних играх действуют довольно агрессивно. Команда явно нашла свою игру, поэтому справиться с атаками гостей у хозяев поля вряд ли получится. Исходя из этого, мы советуем делать ставки на то, что в матче команды Касымпаша и команды Бурсаспор победу одержат гости. Причем, мы думаем, что в игре будет много забитых голов, так как обе команды играют в атакующий футбол и имеют в своих составах классных футболистов.

В игре выиграет Касымпаша — 1.95, ничья в игре — 3.45, в игре выиграет Бурсаспор — 4.1.

Наши эксперты всегда стараются выбрать наиболее интересные матчи для прогнозирования. В последнее время, в мире футбола появилось все больше новых клубов, футболисты которых показывают отличный уровень подготовки, стараясь продемонстрировать что-то новое, изменив обычное представление о такой игре, как футбол. Команда Касымпаша и команда Бурсаспор в нынешнем сезоне усилились хорошими футболистами, и это стало сразу приносить свои плоды. Нельзя сказать, что тактически команды сильно изменились, нет, но сами футболисты заиграли по-другому, более динамично и расковано. Им нет необходимости жаться к своим воротам, в надежде на то, что соперник не забьет гол, наоборот, они сами стараются чаще атаковать, а пропущенный мяч воспринимают в качестве недоразумения, которое легко исправить, так как времени, отведенного на игру – хоть отбавляй. Такая игра нравится болельщикам, так как позволяет наслаждаться отличными футбольными моментами.

Данный прогноз специально подготовлен для вас сайтом gazetavb.ru

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